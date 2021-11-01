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"Найтрагічніший випадок": Тарас Цимбалюк розповів, як склалася доля його героя у 3-му сезоні "Кріпосної"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Тарас Цимбалюк зіграв коваля Назара Новина оновлена 01 листопада 2021, 16:51
Тарас Цимбалюк зіграв коваля Назара

На думку актора, доля героя склалася трагічно.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів про долю його героя у новому сезоні популярного серіалу "Кріпосна". У драмі актор грає коваля Назара.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" актор відкрив подробиці того, що трапиться з Назаром у третьому сезоні. За словами актора, доля його героя склалася трагічно.

"На мій погляд, у Назара склалася доля дуже непросто. Це один з найтрагічніших, надраматичніших випадків у новому сезоні "Кріпосної". Але все це склало для нього величезний урок, він багато з цього виніс, і тому одна з найцікавіших трансформацій чекає на глядача і одна з найцікавіших ліній у Назара", — розповідає актор.

Він також розповів про те, що найважче давалося йому на зйомках нових серій.

"Драматизм знову ж таки. Людина втрачає близького, починає сама виховувати свою доньку, з якою теж  нелегко. Людина сумнівається у своєму виборі. Це все непрості для персонажа перепетії, і це і було найскладнішим. Були сцени, де треба було зіграти смерть близької людини, в той же день мені треба було грати якісь мої емоції з Павліною на кухні. І це буквально за півгодини. Оце було у цьому сезоні найскладніше і найцікавіше", — ділиться актор.

Повний текст інтерв’ю читайте невдовзі на "Телеграфі".

Раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи приготували творці шанувальникам серіалу "Фортечна" у новому сезоні.

Теги:
#Актор #Фортечна #Тарас Цимбалюк
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