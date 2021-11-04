Украинского актера ошибочно упекли в "черный список" Минкульта - он требует извинений

38-летнего актера СБУ назвали угрозой нацбезопасности

Украинский актер театра и кино Валентин Томусяк был добавлен в "черный список" Минкульта за то, что тот якобы снялся в российской ленте "Солнцепёк" (2021). Действия фильма проходит в мае 2014 года на оккупированной территории Украины. Главный герой пытается увезти свою семью из зоны боевых действий. Важную роль в картине играют представители ЧВК Вагнера, представленные как положительные персонажи.

Об этом стало известно после того, как имя актера появилось в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины на сайте Минкульта. Теперь Госкино должно запретить к показу на украинском телевидении все проекты с участием актера, в том числе и популярные украинские сериалы "Ничто не случается дважды" и "Крепостная".

Как сообщают Vesti.ua, Томусяк не был уведомлен об этом и он сам не знает, почему так могло случиться. В фильме о войне на Донбассе он не снимался. У себя в Facebook актер пишет, что для него это очень неприятное и шокирующее событие.

"Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а мое эмоциональное состояние", — пишет Валентин Томусяк.

Жена Томусяка, украинская актриса Екатерина Тышкевич, написала, что они ждут публичные извинения со стороны власти и срочное исправление ситуации.

На ситуацию обратил внимание и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В последнее время к СБУ и Минкульту возникает все больше вопросов. Так, в июне 2021 года стало известно, что российский певец Филипп Киркоров был внесен в "черный список" из-за выступлений в оккупированном Крыму и неоднократных высказываний о том, что полуостров является российской территорией. Тогда ему запретили въезд в Украину на три года. Позже артиста исключили из перечня якобы из-за "судебных прецедентов". Неожиданное решение СБУ об исключении российского артиста вызвало бурю негодования среди украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский актер Виталий Салий снялся в российском сериале, где сыграл российского военного. Украинцы негативно высказались об участии мужчины в проекте страны-агрессора.