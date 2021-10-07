Выступавшая в Крыму Ирина Круг собрала полный зал на концерте в Днепре пока за стенами протестовали (фото, видео)

Несмотря на митинг днепрян, концерт российской певицы все же прошел

В среду, 6 октября, состоялся сольный концерт российской певицы Ирины Круг, жены покойного исполнителя русского шансона Михаила Круга. Артистка также выступила в Харькове 5 октября, а теперь планирует концерт в украинской столице в пятницу, 8 октября.

Перед концертом в Днепре состоялся митинг с требованием об отмене концерта Круг, которую внесли в базу "Миротворец" в октябре 2017 года на незаконное посещения Крыма. Несмотря на это, выступление российской звезды шансона все же состоялось.

Митинг возле летнего театра парка им. Шевченко в Днепре

Митинг возле летнего театра парка им. Шевченко в Днепре

"Спасибо Днепропетровск", — подписала певица видео, на котором ей со сцены громко аплодируют украинцы.

А вот фото и видео с концерта в Харькове, на котором были собраны тоже немало харьковчан и гостей города. Отметим, что практически все были без масок и не соблюдалась дистанция.

Ирина Круг в Харькове

Ирина Круг в Харькове

Ирина Круг в Харькове

Напомним, что Михаил Круг погиб 1 июля 2002 года в Тверской городской больнице в результате огнестрельного нападения. В ночь с 30 июня в дом "короля русского шансона" вторглись злоумышленники с целью ограбления. В доме находились еще пятеро человек — это сама Ирина Круг, ее мама и трое детей: сын Дмитрий от первого брака Михаила, а также дочь Марина и сын Александр. В 2019 году отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" признался в убийстве артиста.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр вырос копией своего знаменитого отца. Как сейчас выглядит наследник Михаила Круга — узнайте в материале "Телеграфа".