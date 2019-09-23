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Убийство Михаила Круга раскрыто: виновник признался в содеянном (Фото, Видео)

Убийство Михаила Круга раскрыто: виновник признался в содеянном (Фото, Видео)
22:03 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Член банды "Тверские волки" Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

"Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга", - говорится в сообщении.

По словам Агеева, убийство певца не планировалось. По указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как "Лом", погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга и похитить предметы антиквариата и ценности.

"По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - говорится в сообщении.

Однако Михаил Круг с семьей оказался дома.

"Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа", - рассказали в СКР.

После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись, а певец умер в больнице Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота.

Также сообщается, что Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов "младший"), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. По его словам, мотивов убийства Веселова стала месть.

"Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области", - говорится в сообщении.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

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Напомним, Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, смертельно ранив артиста.

6 августа 2019 года отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме Михаила Круга и признался в убийстве артиста.

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