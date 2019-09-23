Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы

Новости шоу бизнеса:Известно, что российская актриса перенесла повторную операцию.

Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк.

На одной из российских телепрограмм, посвященных актрисе Анастасии Заворотнюк, ее друг, популярный ведущий Сергей Майоров рассказал, что звезда ситкома "Моя прекрасная няня" перенесла сложную операцию, после которой врачи надеяться на улучшение здоровья актрисы.

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой (директор Анастасии Заворотнюк). Была вторая операция, и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный", - сообщил Майоров.

Известный ведущий признался, что все близкие друзья и родные Заворотнюк лелеют надежду на выздоровление женщины, но никто не дает окончательных выводов: "То, что две операции уже сделаны, наводит на определенные мысли. Надежда, что все будет хорошо, есть."

В данный момент за состоянием Анастасии Заворотнюк наблюдают доктора московской больницы. Также с палаты актрисы было принято решение вынести телевизор и все средства связи. Это сделано для того, чтобы еще больше не огорчать Заворотнюк спекулятивными рассказами на ее счет.

"Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается", - рассказал Сергей Майоров.

Напомним, что на днях российский фигурист Алексей Ягудин сообщил журналистом, что лично говорил с мужем Заворотнюк, Петром Чернышевым. Ягудина назвали обычным пиарщиком на чужих трагедиях.