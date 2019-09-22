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СМИ: супруг Анастасии Заворотнюк прокомментировал состояние актрисы (Фото)

СМИ: супруг Анастасии Заворотнюк прокомментировал состояние актрисы (Фото)
16:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Петр Чернышев очень сильно переживает за свою супругу.

На одной из российских телепрограмм фигурист Алексей Ягудин якобы пообщался с мужем Анастасии Заворотнюк, Петром Чернышевым, и спросил о состоянии актрисы.

По словам Ягудина, вся семья очень сильно переживает за здоровье женщины.

"Я писал ее мужу… Но он не отвечал. Сообщения не были прочитаны", – сообщил Алексей Ягудин.

Кроме этого, фигурист также заявляет о том, что когда все-таки дозвонился Чернышеву, тот сказал лишь одно слово: "Молимся".

Анастасия Заворотнюк: что известно о состоянии актрисы (Фото)
Анастасия Заворотнюк: что известно о состоянии актрисы (Фото)Читать полностью

После этого инцидента на Ягудина обрушился шквал негативной критики. Люди нарекли фигуриста обычным пиарщиком, а в спортивных кругах рассказывают, что за эту речь Алексей Ягудин получил около 200 тысяч рублей.

"Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях", - прокомментировал ситуацию олимпийский чемпион Максим Траньков.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Уточним, что никаких официальных заявлений по поводу состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк от близких актрисы не поступало.

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Все по теме:

Рак, Болезнь, Анастасия Заворотнюк, Российская актриса, Алексей Ягудин, Петр Чернышев.
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