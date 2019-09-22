СМИ: супруг Анастасии Заворотнюк прокомментировал состояние актрисы (Фото)

На одной из российских телепрограмм фигурист Алексей Ягудин якобы пообщался с мужем Анастасии Заворотнюк, Петром Чернышевым, и спросил о состоянии актрисы.
По словам Ягудина, вся семья очень сильно переживает за здоровье женщины.
"Я писал ее мужу… Но он не отвечал. Сообщения не были прочитаны", – сообщил Алексей Ягудин.
Кроме этого, фигурист также заявляет о том, что когда все-таки дозвонился Чернышеву, тот сказал лишь одно слово: "Молимся".
После этого инцидента на Ягудина обрушился шквал негативной критики. Люди нарекли фигуриста обычным пиарщиком, а в спортивных кругах рассказывают, что за эту речь Алексей Ягудин получил около 200 тысяч рублей.
"Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях", - прокомментировал ситуацию олимпийский чемпион Максим Траньков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маленький отчет о нашем чудесном отпуске)) На этот раз выбрали сказочный Маврикий. Это правда земной кусочек Рая с невероятной красоты пейзажами, потрясающими пляжами, завораживающими закатами и всеми возможными удовольствиями для лучшего отдыха. Отель Lux Belle Mare шикарный, номер с видом на тропический сад, вкуснейшая традиционная местная кухня, прекрасный бассейн с очень тёплой водой! Отдельное спасибо за сервис на самом высшем уровне, за тёплую встречу в аэропорту и постоянное внимание к нам персонала отеля! И да, конечно же, океан - это что-то совершенно особенное, беспредельное и необъятное. Счастье есть!!)) @luxbellemare #luxbellemare @p.art_communications #p_art_communications
Уточним, что никаких официальных заявлений по поводу состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк от близких актрисы не поступало.