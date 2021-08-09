Выступавшая в Крыму "королева шансона" Ирина Круг собралась в Киев с концертом

Звезда российского шансона и вдова Михаила Круга певица Ирина Круг собралась в Киев с концертом. Ранее она угодила в базу сайта "Миротворец" из-за выступлений в оккупированном Крыму.

Афиша концерта размещена на сайте билетного оператора.

Концерт должен состояться 8 октября в Октябрьском дворце.

Отметим, что вдова Михаила Круга, российская певица Ирина Круг оказалась в базе "Миротворца" за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

Ранее "Телеграф" сообщал, что меньше всего песен на украинском языке звучит в эфире "Радио "Шансон".