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Ірина Круг, яка виступала в Криму, зібрала повний зал на концерті в Дніпрі поки за стінами протестували (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ірина Круг Новина оновлена 07 жовтня 2021, 13:11
Ірина Круг

Незважаючи на мітинг дніпрян, концерт російської співачки все ж пройшов

У середу, 6 жовтня, відбувся сольний концерт російської співачки Ірини Круг, дружини покійного виконавця російського шансону Михайла Круга. Артистка також виступила в Харкові 5 жовтня, а тепер планує концерт в українській столиці в п’ятницю, 8 жовтня.

Перед концертом в Дніпрі відбувся мітинг з вимогою про скасування концерту Круг, яку внесли в базу "Миротворець" в жовтні 2017 року на незаконне відвідування Криму. Незважаючи на це, виступ російської зірки шансону все ж відбувся.

Мітинг біля літнього театру парку ім. Шевченко в Дніпрі
Мітинг біля літнього театру парку ім. Шевченко в Дніпрі
Мітинг біля літнього театру парку ім. Шевченко в Дніпрі
Мітинг біля літнього театру парку ім. Шевченко в Дніпрі

"Спасибі Дніпропетровськ", — підписала співачка відео, на якому їй зі сцени голосно аплодують українці.

А ось фото і відео з концерту в Харкові, на якому були зібрані теж чимало харків’ян і гостей міста. Відзначимо, що практично всі були без масок і не дотримувалася дистанція.

Ірина Круг в Харкові
Ірина Круг в Харкові
Ірина Круг в Харкові
Ірина Круг в Харкові
Ірина Круг в Харкові
Ірина Круг в Харкові

Нагадаємо, що Михайло Круг загинув 1 липня 2002 року в Тверській міської лікарні в результаті вогнепального нападу. У ніч з 30 червня в будинок "короля російського шансону" вторглися зловмисники з метою пограбування. У будинку знаходилися ще п’ятеро осіб — це сама Ірина Круг, її мама і троє дітей: син Дмитро від першого шлюбу Михайла, а також дочка Марина і син Олександр. У 2019 кілер банди "Тверские вовки", який відбуває довічне покарання, зізнався у вбивстві артиста.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр виріс копією свого знаменитого батька. Як зараз виглядає спадкоємець Михайла Круга — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Київ #Харків #Дніпро #Концерти #Ірина Круг
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