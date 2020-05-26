Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга

Новости шоу бизнеса:Повзрослевший сын Михаила Круга становится копией отца.

Ирина Круг, вдова и еще мать, которая воспитывает сына от умершего мужа, не может нарадоваться на наследника. Она постоянно показывает поклонникам снимки наследника, который с каждым годом все больше становится похожим на своего отца.

Кроме внешности, Александр похож на Михаила Круга тем, что очень любит петь.

7 апреля, в День рождения отца Александр написал в своем Instagram трогательные строки: "Прожить всю жизнь, так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твое присутствие рядом".

View this post on Instagram A post shared by Александр Круг (@alexanderkkrug) on May 29, 2018 at 8:01am PDT

View this post on Instagram A post shared by Ирина Круг (@irinakrug) on Feb 6, 2020 at 9:36am PST

Хоть он и внешне похож на мать, Ирина Круг уверена, что ему достались творческие наклонности отца.

View this post on Instagram A post shared by Александр Круг (@alexanderkkrug) on Nov 20, 2019 at 3:48am PST

Но пока Александр начал часто появляться в Instagram-аккаунте своей матери. Это говорит о том, что женщина гордится подросшим наследником.

View this post on Instagram A post shared by Ирина Круг (@irinakrug) on Apr 29, 2020 at 1:54am PDT

Кроме того, пользователи Сети также былы очарованы обаятельным юношей. Вот что писали подписчики Ирины Круг: "Он будет прекрасным мужчиной", "Жаль, что Михаил не видит, каким стал его сынок", "Мальчик на вас очень похож", "Какой красивый парень, Ирочка, он очень похож на вас, счастья вам, и вашей семье", "Огонь мальчик".