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Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
В сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга

Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга

Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
21:30 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Повзрослевший сын Михаила Круга становится копией отца.

Ирина Круг, вдова и еще мать, которая воспитывает сына от умершего мужа, не может нарадоваться на наследника. Она постоянно показывает поклонникам снимки наследника, который с каждым годом все больше становится похожим на своего отца.

Кроме внешности, Александр похож на Михаила Круга тем, что очень любит петь.

7 апреля, в День рождения отца Александр написал в своем Instagram трогательные строки: "Прожить всю жизнь, так и не увидев тебя. Я всегда чувствую твое присутствие рядом".

 
 
 
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Хоть он и внешне похож на мать, Ирина Круг уверена, что ему достались творческие наклонности отца.

 
 
 
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Но пока Александр начал часто появляться в Instagram-аккаунте своей матери. Это говорит о том, что женщина гордится подросшим наследником.

 
 
 
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Кроме того, пользователи Сети также былы очарованы обаятельным юношей. Вот что писали подписчики Ирины Круг: "Он будет прекрасным мужчиной", "Жаль, что Михаил не видит, каким стал его сынок", "Мальчик на вас очень похож", "Какой красивый парень, Ирочка, он очень похож на вас, счастья вам, и вашей семье", "Огонь мальчик".

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Михаил Круг, Ирина Круг, Александр Круг.
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