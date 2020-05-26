"Счастливой годовщины": Элизабет Чэмберс отметила 10 лет брака с Арми Хаммером

Журналист и телеведущая Элизабет Чэмберс выложила публикацию в честь 10-летней годовщины свадьбы с мужем Арми Хаммером.
Десять лет женаты, двенадцать лет вместе, тринадцать лет лучшие друзья. Счастливой годовщины, любовь моя, — написала в микроблоге Элизабет. На другом фото Элизабет, Арми и двое их детей — пятилетняя Харпер и трехлетний Форд — любуются закатом на берегу моря.
В апреле Элизабет рассказала, что коронавирус застал их семью на Каймановых островах. По словам Чэмберс, они не планировали оставаться там надолго, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пара решила, что лучше избегать поездок.
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TEN years married, twelve together, thirteen years as best friends. Happy Anniversary, my love. I’m beyond grateful for you, this decade, our family and the dreamiest Friday night anniversary sunset. And thank you to Hopsey’s friend, 6-year-old, Sophie who was at the beach and captured this moment.
Здешнее правительство, похоже, очень хорошо справляется со всей этой ситуацией. Здесь строгий комендантский час, запреты, посещение важных предприятий разрешено только в определенные дни. И это, кажется, работает. Нигде нет очередей. Когда я спросила кассира в магазине, были ли они перегружены в выходные дни, она сказала, что очередей вообще не бывает, — отметила недавно Элизабет в своем Instagram.