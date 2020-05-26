"Счастливой годовщины": Элизабет Чэмберс отметила 10 лет брака с Арми Хаммером

Новости шоу бизнеса:Свой пост она сопроводила серией семейных фотографий, одна из них — со свадьбы Чэмберс и Хаммера.

Журналист и телеведущая Элизабет Чэмберс выложила публикацию в честь 10-летней годовщины свадьбы с мужем Арми Хаммером.

Десять лет женаты, двенадцать лет вместе, тринадцать лет лучшие друзья. Счастливой годовщины, любовь моя, — написала в микроблоге Элизабет. На другом фото Элизабет, Арми и двое их детей — пятилетняя Харпер и трехлетний Форд — любуются закатом на берегу моря.

В апреле Элизабет рассказала, что коронавирус застал их семью на Каймановых островах. По словам Чэмберс, они не планировали оставаться там надолго, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пара решила, что лучше избегать поездок.

Здешнее правительство, похоже, очень хорошо справляется со всей этой ситуацией. Здесь строгий комендантский час, запреты, посещение важных предприятий разрешено только в определенные дни. И это, кажется, работает. Нигде нет очередей. Когда я спросила кассира в магазине, были ли они перегружены в выходные дни, она сказала, что очередей вообще не бывает, — отметила недавно Элизабет в своем Instagram.