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"Счастливой годовщины": Элизабет Чэмберс отметила 10 лет брака с Арми Хаммером

"Счастливой годовщины": Элизабет Чэмберс отметила 10 лет брака с Арми Хаммером
15:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свой пост она сопроводила серией семейных фотографий, одна из них — со свадьбы Чэмберс и Хаммера.

Журналист и телеведущая Элизабет Чэмберс выложила публикацию в честь 10-летней годовщины свадьбы с мужем Арми Хаммером.

Десять лет женаты, двенадцать лет вместе, тринадцать лет лучшие друзья. Счастливой годовщины, любовь моя, — написала в микроблоге Элизабет. На другом фото Элизабет, Арми и двое их детей — пятилетняя Харпер и трехлетний Форд — любуются закатом на берегу моря.

В апреле Элизабет рассказала, что коронавирус застал их семью на Каймановых островах. По словам Чэмберс, они не планировали оставаться там надолго, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пара решила, что лучше избегать поездок. 

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Здешнее правительство, похоже, очень хорошо справляется со всей этой ситуацией. Здесь строгий комендантский час, запреты, посещение важных предприятий разрешено только в определенные дни. И это, кажется, работает. Нигде нет очередей. Когда я спросила кассира в магазине, были ли они перегружены в выходные дни, она сказала, что очередей вообще не бывает, — отметила недавно Элизабет в своем Instagram.

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Отношения, Свадьба, Знаменитости, Годовщина, Свадебные фото, Элизабет Чэмберс.
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