Укр

В базу "Миротворца" попала судья, отличившаяся решениями по Порошенко и Медведчуку: детали

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Вита Бортницкая и Петр Порошенко Новость обновлена 12 января 2022, 12:48
Вита Бортницкая и Петр Порошенко

Служитель Фемиды арестовала все имущество Порошенко и избрала меру пресечения для Медведчука

В базу центра "Миротворец", куда обычно вносят террористов и россиян, выступающих за аннексию Украины, угодила судья Печерского суда Киева Вита Бортницкая. Именно она наложила арест на имущество пятого президента Петра Порошенко, а также отметилась громкими вердиктами в отношении других украинских политиков.

Согласно досье на Бортницкую в "Миротворце", служитель Фемиды якобы осуществила "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней".

Ссылаясь на различные документы и публикации СМИ, "Миротворец" пишет, что именно Вита Бортницкая в октябре прошлого года отправила под домашний арест главу ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Также упоминается и о деле погибшего журналиста Павла Шеремета: судья отказывалась изменить меру пресечения для подозреваемого Андрея Антоненко, в невиновность которого верят многие украинцы.

Досье на Бортницкую в "Миротворце"
Досье на Бортницкую в "Миротворце"

Напомним, что сюда же за распространение "кремлевской пропаганды" и как "пособник террористов и оккупантов" угодил и мэр Полтавы Александр Мамай, который заявил о "братоубийственной войне" на востоке Украины.

Теги:
#Порошенко #Судья #Медведчук #Виктор Медведчук #Миротворец
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