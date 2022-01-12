Служитель Фемиды арестовала все имущество Порошенко и избрала меру пресечения для Медведчука

В базу центра "Миротворец", куда обычно вносят террористов и россиян, выступающих за аннексию Украины, угодила судья Печерского суда Киева Вита Бортницкая. Именно она наложила арест на имущество пятого президента Петра Порошенко, а также отметилась громкими вердиктами в отношении других украинских политиков.

Согласно досье на Бортницкую в "Миротворце", служитель Фемиды якобы осуществила "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней".

Ссылаясь на различные документы и публикации СМИ, "Миротворец" пишет, что именно Вита Бортницкая в октябре прошлого года отправила под домашний арест главу ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Также упоминается и о деле погибшего журналиста Павла Шеремета: судья отказывалась изменить меру пресечения для подозреваемого Андрея Антоненко, в невиновность которого верят многие украинцы.

Досье на Бортницкую в "Миротворце"

Напомним, что сюда же за распространение "кремлевской пропаганды" и как "пособник террористов и оккупантов" угодил и мэр Полтавы Александр Мамай, который заявил о "братоубийственной войне" на востоке Украины.