Порошенко прибув до України навіть раніше, ніж очікувалося

Політик летів лоукостом, як усі, але підійти до нього було неможливо

У ці хвилини літак із п’ятим президентом України Петром Порошенком, що летів із Варшави, сів в аеропорту "Київ" ("Жуляни").

Згідно з розкладом, лоукост компанії Wizz Air, яким летів політик, прибув на 7 хвилин раніше за очікуваний час.

Відомо, що весь переліт Петро Порошенко сидів на своєму посадковому місці серед нардепів від "Європейської Солідарності". Народні обранці сиділи таким чином, що до віп-пасажира було не підійти.

Як повідомляє "Страна", на повітряному судні було багато журналістів, проте щось запитати у Порошенка було неможливо. Не можна було й скористатися туалетом, який був неподалік від його місця.

В момент виходу новини в аеропорту знаходяться прихильники Петра Порошенка, а також кореспондент "Телеграфа", тому слідкуйте за подіями на нашому сайті.

Порошенко прилетів

Нагадаємо, останніми днями 2021 року у декого із соратників Порошенка по партії пройшли обшуки за місцем проживання. Як розповіли на брифінгу "ЄС", правоохоронці шукали документи, які б довели причетність п’ятого президента до махінацій із вугіллям у 2014-му. Проте нічого подібного не вдалося знайти.

У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка.

Незабаром з’явилися і перші чутки про те, ніби політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України. Хоча прикордонники спростували підготовку такої операції.

Об 11:00 у київському суді відбудеться засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід для Порошенка у справі про державну зраду.