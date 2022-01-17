Укр

Порошенко прибыл в Украину даже раньше, чем ожидалось

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1254
Пятый президент летел с однопартийцами и журналистами Новость обновлена 17 января 2022, 09:32
Пятый президент летел с однопартийцами и журналистами

Политик летел лоукостом, как все, но подойти к нему было невозможно

В эти минуты самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, летевший из Варшавы, сел в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Согласно расписанию, лоукост компании Wizz Air, которым летел политик, прибыл на 7 минут раньше ожидаемого времени.

Известно, что весь перелет Петр Порошенко сидел на своем посадочном месте в окружении нардепов от "Европейской Солидарности". Народные избранники сидели таким образом, что к вип-пассажиру было не подойти.

Как сообщает "Страна", на воздушном судне было много журналистов, однако задать вопрос Порошенко было невозможно. Нельзя было и воспользоваться туалетом, который был недалеко от его места.

В момент выхода новости в аэропорту находятся сторонники Петра Порошенко, а также корреспондент "Телеграфа", так что следите за событиями на нашем сайте.

Порошенко прилетел

Напомним, в последние дни 2021 года у некоторых из соратников Порошенко по партии прошли обыски по месту жительства. Как рассказали на брифинге "ЕС", правоохранители искали документы, которые бы доказали причастность пятого президента к махинациям с углем в 2014-м. Однако ничего подобного найти не удалось.

В православный Сочельник, 6 января, в Печерском суде Киева выдали разрешение на арест имущества, а также активов Петра Порошенко.

Очень скоро появились и первые слухи о том, будто бы политика планируют арестовать сразу же в аэропорту, когда тот прибудет в Украину. Хотя пограничники опровергли подготовку подобной операции.

В 11:00 в киевском суде состоится заседание, на котором будут избирать меру пресечения для Порошенко по делу о государственной измене.

Теги:
#Киев #Порошенко #Госизмена #Евросолидарность
Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" ("Жуляны")
Политика
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" ("Жуляны")
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Категория
Возгорание произошло поздним вечером
Пожар гасили полночи: на Полтавщине микроавтобус врезался в цистерну с газом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
В некоторых регионах фиксируется вспышка ковида
Львов и Харьков вырываются в лидеры: свежая COVID-статистика на 17 января
Дата публикации
Категория
На этой неделе в Украине будет снег и усилится ветер
Синоптик предупредила украинцев о погодных качелях: когда на этой неделе ждать оттепели и морозов
Дата публикации
Категория
Макароны в учебные заведения Кривого Рога купили по 72 гривны за килограмм
В детсады и школы Кривого Рога закупили "золотые" макароны