Порошенко прибыл в Украину даже раньше, чем ожидалось

Политик летел лоукостом, как все, но подойти к нему было невозможно

В эти минуты самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко, летевший из Варшавы, сел в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Согласно расписанию, лоукост компании Wizz Air, которым летел политик, прибыл на 7 минут раньше ожидаемого времени.

Известно, что весь перелет Петр Порошенко сидел на своем посадочном месте в окружении нардепов от "Европейской Солидарности". Народные избранники сидели таким образом, что к вип-пассажиру было не подойти.

Как сообщает "Страна", на воздушном судне было много журналистов, однако задать вопрос Порошенко было невозможно. Нельзя было и воспользоваться туалетом, который был недалеко от его места.

В момент выхода новости в аэропорту находятся сторонники Петра Порошенко, а также корреспондент "Телеграфа", так что следите за событиями на нашем сайте.

Порошенко прилетел

Напомним, в последние дни 2021 года у некоторых из соратников Порошенко по партии прошли обыски по месту жительства. Как рассказали на брифинге "ЕС", правоохранители искали документы, которые бы доказали причастность пятого президента к махинациям с углем в 2014-м. Однако ничего подобного найти не удалось.

В православный Сочельник, 6 января, в Печерском суде Киева выдали разрешение на арест имущества, а также активов Петра Порошенко.

Очень скоро появились и первые слухи о том, будто бы политика планируют арестовать сразу же в аэропорту, когда тот прибудет в Украину. Хотя пограничники опровергли подготовку подобной операции.

В 11:00 в киевском суде состоится заседание, на котором будут избирать меру пресечения для Порошенко по делу о государственной измене.