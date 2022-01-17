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Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Політик влаштував брифінг під час виходу з аеропорту Новина оновлена 17 січня 2022, 10:47
Політик влаштував брифінг під час виходу з аеропорту

П’ятий президент України проходив дуже вузьким коридором, а у журналістів з рук випадала техніка

Після повернення п’ятого президента України Петра Порошенка до Києва в аеропорту Жуляни відбувалося щось неймовірне. Коли політик пройшов прикордонний контроль і забрав назад свій відібраний ГБР паспорт, на нього чекав натовп людей і почався толкучка.

Як передає з місця подій кореспондент "Телеграфа", Порошенка зустрічали його однопартійці, активісти та журналісти. Людей було так багато, що утворилося стовпотворіння і навіть тиснява.

Порошенка зустрічали його соратники, журналісти та активісти
Порошенка зустрічали його соратники, журналісти та активісти

Порошенко відповідав на запитання журналістів, намагаючись протиснутись до виходу на брифінг. Однак коридор був такий вузький, що зробити це було непросто: у журналістів випадали з рук телефони, камери. Ніхто з людей не постраждав, чого не скажеш про розбиту техніку.

Порошенко повернувся до України

На момент виходу новини Порошенко разом із дружиною Мариною сів в авто та поїхав. Об 11:00 має відбутися суд щодо обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка, який є підозрюваним у справі про держзраду.

Слідкуйте за тим, що відбувається після повернення політика в Україну, на сайті "Телеграф" в режимі онлайн за посиланням.

Нагадаємо, останніми днями 2021 року у деяких із соратників Порошенка по партії пройшли обшуки за місцем проживання. Як розповіли на брифінгу "ЄС", правоохоронці шукали документи, які б довели причетність п’ятого президента до махінацій із вугіллям у 2014-му. Проте нічого подібного не вдалося знайти.

У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка.

Незабаром з’явилися і перші чутки про те, ніби політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України. Хоча прикордонники спростували підготовку такої операції.

Теги:
#Київ #Порошенко #Жуляни #Фоторепортаж
Політик влаштував брифінг під час виходу з аеропорту
Політика
Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)
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Політик влаштував брифінг під час виходу з аеропорту
Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)
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