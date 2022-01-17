Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)
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П’ятий президент України проходив дуже вузьким коридором, а у журналістів з рук випадала техніка
Після повернення п’ятого президента України Петра Порошенка до Києва в аеропорту Жуляни відбувалося щось неймовірне. Коли політик пройшов прикордонний контроль і забрав назад свій відібраний ГБР паспорт, на нього чекав натовп людей і почався толкучка.
Як передає з місця подій кореспондент "Телеграфа", Порошенка зустрічали його однопартійці, активісти та журналісти. Людей було так багато, що утворилося стовпотворіння і навіть тиснява.
Порошенко відповідав на запитання журналістів, намагаючись протиснутись до виходу на брифінг. Однак коридор був такий вузький, що зробити це було непросто: у журналістів випадали з рук телефони, камери. Ніхто з людей не постраждав, чого не скажеш про розбиту техніку.
На момент виходу новини Порошенко разом із дружиною Мариною сів в авто та поїхав. Об 11:00 має відбутися суд щодо обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка, який є підозрюваним у справі про держзраду.
Слідкуйте за тим, що відбувається після повернення політика в Україну, на сайті "Телеграф" в режимі онлайн за посиланням.
Нагадаємо, останніми днями 2021 року у деяких із соратників Порошенка по партії пройшли обшуки за місцем проживання. Як розповіли на брифінгу "ЄС", правоохоронці шукали документи, які б довели причетність п’ятого президента до махінацій із вугіллям у 2014-му. Проте нічого подібного не вдалося знайти.
У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка.
Незабаром з’явилися і перші чутки про те, ніби політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України. Хоча прикордонники спростували підготовку такої операції.
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