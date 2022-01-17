Як Порошенко "проривався" в Жулянах: (ексклюзивні фото та відео)

П’ятий президент України проходив дуже вузьким коридором, а у журналістів з рук випадала техніка

Після повернення п’ятого президента України Петра Порошенка до Києва в аеропорту Жуляни відбувалося щось неймовірне. Коли політик пройшов прикордонний контроль і забрав назад свій відібраний ГБР паспорт, на нього чекав натовп людей і почався толкучка.

Як передає з місця подій кореспондент "Телеграфа", Порошенка зустрічали його однопартійці, активісти та журналісти. Людей було так багато, що утворилося стовпотворіння і навіть тиснява.

Порошенка зустрічали його соратники, журналісти та активісти

Порошенко відповідав на запитання журналістів, намагаючись протиснутись до виходу на брифінг. Однак коридор був такий вузький, що зробити це було непросто: у журналістів випадали з рук телефони, камери. Ніхто з людей не постраждав, чого не скажеш про розбиту техніку.

Порошенко повернувся до України

На момент виходу новини Порошенко разом із дружиною Мариною сів в авто та поїхав. Об 11:00 має відбутися суд щодо обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка, який є підозрюваним у справі про держзраду.

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Слідкуйте за тим, що відбувається після повернення політика в Україну, на сайті "Телеграф" в режимі онлайн за посиланням.

Нагадаємо, останніми днями 2021 року у деяких із соратників Порошенка по партії пройшли обшуки за місцем проживання. Як розповіли на брифінгу "ЄС", правоохоронці шукали документи, які б довели причетність п’ятого президента до махінацій із вугіллям у 2014-му. Проте нічого подібного не вдалося знайти.

У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка.

Незабаром з’явилися і перші чутки про те, ніби політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України. Хоча прикордонники спростували підготовку такої операції.