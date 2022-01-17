Схуд? Порошенко здивував зовнішнім виглядом після повернення в Україну (фото "до" та "після")

Свіжі знімки політика свідчать, що у вазі він трохи зменшив.

У Печерському суді Києва все ще триває засідання у справі екс-президента України Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді. Однак увагу українців, крім резонансної справи, привернув ще й зовнішній вигляд політика, який помітно схуд і навіть візуально помолодшав.

Про це "Телеграф" повідомляє, проаналізувавши нові фотографії екс-президента.

Так, колишній глава держави прибув до України вранці у понеділок, 17 січня. Борт із ним в аеропорту "Київ" (Жуляни) зустрічали кілька тисяч шанувальників та соратників, через що утворилася сильна тиснява. На виступі перед натовпом Порошенко був налаштований рішуче, а фотографії на його сторінці у Facebook та численні відео свідчать про те, що зі своїми шанувальниками він спілкувався у дуже гарному настрої.

Порошенко виступає перед соратниками біля аеропорту "Київ"

Екс-президента прийшли підтримати сотні людей

Слід зазначити і те, що зовнішній вигляд політика істотно змінився. Особливо якщо порівнювати з періодом його перебування на посаді президента України. Крім зміни іміджу неважко помітити, що Петро Порошенко скинув кілька кілограмів ваги.

Ось кілька фото для порівняння. Додамо, що знімки з правого боку зроблено на сторінці Петра Порошенка протягом останнього тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим супроводжувалося повернення Петра Порошенка до України та з якими обставинами йому довелося зіткнутися.