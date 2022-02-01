Поклав на Конституцію: Порошенко осоромився в Раді і потрапив на фото

Телеканал колишнього президента за таку помилку критикував іншого нардепа.

П’ятий президент України Петро Порошенко, який відмовився давати свідчення ДБР щодо "вугільної справи", під час засідання у Верховній Раді України відзначився необачним вчинком і поклав на Конституцію України (Основний Закон країни — ред.) свій лікоть.

Зафіксувати помилку колишнього президента у Верховній Раді вдалося кореспондентові "Телеграфу".

На фото видно, як Петро Порошенко, одягнений у білу футболку із символікою кримсько-татарського народу, сперся на Конституцію України.

Петро Порошенко сперся на Конституцію України у Верховній Раді. ФОТО: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що на українській Конституції у Верховній Раді побували лікті не лише Петра Порошенка. Подібним грішив і нардеп Євген Шевченко, якого виключили із президентської фракції "Слуга народу". Депутат свого першого робочого дня зробила фото Конституції, поставивши на неї свій лікоть. Тоді Шевченко списав свою помилку на "фото в динаміці", нібито його зняли на фото, коли він підіймав руку, щоб поправити краватку. Примітним є ще й той факт, що провина народного обранця в серпні 2019 року не залишилася непоміченою телеканалом "Прямий", який належить якраз Петру Порошенку.

Ось те саме фото:

Євген Шевченко сперся на Конституцію України в серпні 2019 року

Раніше "Телеграф" повідомляв, що телеканал "Рада" став предметом обговорень через конфуз журналістки.