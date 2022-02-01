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Поклав на Конституцію: Порошенко осоромився в Раді і потрапив на фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Порошенко у Раді поклав лікоть на Конституцію України Новина оновлена 01 лютого 2022, 14:03
Порошенко у Раді поклав лікоть на Конституцію України

Телеканал колишнього президента за таку помилку критикував іншого нардепа.

П’ятий президент України Петро Порошенко, який відмовився давати свідчення ДБР щодо "вугільної справи", під час засідання у Верховній Раді України відзначився необачним вчинком і поклав на Конституцію України (Основний Закон країни — ред.) свій лікоть.

Зафіксувати помилку колишнього президента у Верховній Раді вдалося кореспондентові "Телеграфу".

На фото видно, як Петро Порошенко, одягнений у білу футболку із символікою кримсько-татарського народу, сперся на Конституцію України.

Петро Порошенко сперся на Конституцію України у Верховній Раді. ФОТО: Ян Доброносов, "Телеграф"
Петро Порошенко сперся на Конституцію України у Верховній Раді. ФОТО: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що на українській Конституції у Верховній Раді побували лікті не лише Петра Порошенка. Подібним грішив і нардеп Євген Шевченко, якого виключили із президентської фракції "Слуга народу". Депутат свого першого робочого дня зробила фото Конституції, поставивши на неї свій лікоть. Тоді Шевченко списав свою помилку на "фото в динаміці", нібито його зняли на фото, коли він підіймав руку, щоб поправити краватку. Примітним є ще й той факт, що провина народного обранця в серпні 2019 року не залишилася непоміченою телеканалом "Прямий", який належить якраз Петру Порошенку.

Ось те саме фото:

Євген Шевченко сперся на Конституцію України в серпні 2019 року
Євген Шевченко сперся на Конституцію України в серпні 2019 року

Раніше "Телеграф" повідомляв, що телеканал "Рада" став предметом обговорень через конфуз журналістки.

Теги:
#Верховна Рада #Конституція України #Петро Порошенко #Фото #Конфуз
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