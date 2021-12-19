Телеканал "Рада" знову став предметом обговорень через конфуз журналістки (відео)

Користувачі мережі на обмовку відреагували вкрай бурхливо

Державний телеканал "Рада" вдруге за тиждень опинився в епіцентрі обговорень — якщо першого разу причиною скандалу став дивний промо-ролик, то цього разу виною всьому стала неправильна вимова церковних термінів однією з журналісток телеканалу.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на прямий ефір телеканалу "Рада" та відповідний сюжет.

Так, журналістка телеканалу "Рада" розповідала про вшанування пам’яті героїв, загиблих під час Революції Гідності. Репортаж був з-під стін Храму архистратига Михаїла у Києві. У прямій трансляції репортерка сказала: "Перебуваємо ми біля храму аристАртрига Михаїла…". Після цих слів у трансляції з’явилася жінка, яка поправила журналістку у наголосі та порядку літер цього слова — "архистратИга", однак навіть після зауважень дівчина сказала те ж саме.

Варто зазначити, що обмовка викликала бурхливу реакцію у соціальних мережах, однак більшість коментарів стосувалися не так журналістки, як самого телеканалу "Рада". Задля справедливості варто зазначити, що деякі користувачі стали на захист репортерки, зазначивши, що не так вже й легко говорити у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що осучаснений телеканал "Рада" може належати до медіахолдингу команди Володимира Зеленського та "Слуг народу", а консультує реформаторів телеканалу медіаменеджер Олексій Семенов, якому належить ідея створення медіа "112 Україна", NewsOne, а також "Прямий".

Більше детально про перезапуск "Ради" читайте у матеріалі "Телеграфа" — Медіа-"холдинг" влади: чергова зРАДА за наші з вами гроші.