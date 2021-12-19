Укр

Телеканал "Рада" снова стал предметом обсуждений из-за конфуза журналистки (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
51
Журналистка не смогла произнести слово "архистратиг" Новость обновлена 19 декабря 2021, 08:10
Журналистка не смогла произнести слово "архистратиг"

Пользователи сети на оговорку отреагировали очень бурно

Государственный телеканал "Рада" второй раз за неделю оказался в эпицентре обсуждений — если в первый раз причиной скандала стал странный промо-ролик, то на этот раз виной всему стало неправильное произношение церковных терминов одной из журналисток телеканала.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на прямой эфир телеканала "Рада" и соответствующий сюжет.

Так, журналистка телеканала "Рада" рассказывала об увековечении памяти героев, погибших во время Революции Достоинства. Репортаж был из-под стен Храма архистратига Михаила в Киеве. В прямой трансляции репортер сказала: "Находимся мы у храма аристАртрига Михаила…". После этих слов в трансляции появилась женщина, которая поправила журналистку в ударении и порядке букв этого слова — "архистратИга", однако даже после замечаний девушка сказала то же самое.

Стоит отметить, что оговорка вызвала бурную реакцию в социальных сетях, однако большинство комментариев касались не столько журналистки, сколько самого телеканала "Рада". Справедливости ради стоит отметить, что некоторые пользователи стали в защиту репортерши, отметив, что не так уж легко говорить в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что осовремененный телеканал "Рада" может принадлежать медиахолдингу команды Владимира Зеленского и "Слуг народа", а консультирует реформаторов телеканала медиаменеджер Алексей Семенов, которому принадлежит идея создания медиа "112 Украина", NewsOne, а также "Прямой".

Более подробно о перезапуске "Рады" читайте в материале "Телеграфа" — Медиа-"холдинг" власти: очередная зРАДА за наши с вами деньги.

Теги:
#Журналисты #Скандал #Видео #телеканал "Рада" #канал Рада
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Здоровье
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За 18 декабря умерло 176 украинцев
Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
Дата публикации
Категория
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах
Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах
Дата публикации
Категория
Денис Беринчик и Иса Чаниев
Беринчик вынес россиянина Чаниева, но это далось ему непросто (видео)
Дата публикации
Категория
День Святого Николая отмечается 19 декабря
День Святого Николая: священник рассказал, что нужно сделать в этот день
Дата публикации
Категория
Армия РФ
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы