Телеканал "Рада" снова стал предметом обсуждений из-за конфуза журналистки (видео)

Пользователи сети на оговорку отреагировали очень бурно

Государственный телеканал "Рада" второй раз за неделю оказался в эпицентре обсуждений — если в первый раз причиной скандала стал странный промо-ролик, то на этот раз виной всему стало неправильное произношение церковных терминов одной из журналисток телеканала.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на прямой эфир телеканала "Рада" и соответствующий сюжет.

Так, журналистка телеканала "Рада" рассказывала об увековечении памяти героев, погибших во время Революции Достоинства. Репортаж был из-под стен Храма архистратига Михаила в Киеве. В прямой трансляции репортер сказала: "Находимся мы у храма аристАртрига Михаила…". После этих слов в трансляции появилась женщина, которая поправила журналистку в ударении и порядке букв этого слова — "архистратИга", однако даже после замечаний девушка сказала то же самое.

Стоит отметить, что оговорка вызвала бурную реакцию в социальных сетях, однако большинство комментариев касались не столько журналистки, сколько самого телеканала "Рада". Справедливости ради стоит отметить, что некоторые пользователи стали в защиту репортерши, отметив, что не так уж легко говорить в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что осовремененный телеканал "Рада" может принадлежать медиахолдингу команды Владимира Зеленского и "Слуг народа", а консультирует реформаторов телеканала медиаменеджер Алексей Семенов, которому принадлежит идея создания медиа "112 Украина", NewsOne, а также "Прямой".

Более подробно о перезапуске "Рады" читайте в материале "Телеграфа" — Медиа-"холдинг" власти: очередная зРАДА за наши с вами деньги.