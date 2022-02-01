Укр

Положил на Конституцию: Порошенко оконфузился в Раде и попал на фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Порошенко в Раде положил локоть на Конституцию Украины Новость обновлена 01 февраля 2022, 14:03
Порошенко в Раде положил локоть на Конституцию Украины

Телеканал бывшего президента за такую оплошность критиковал другого нардепа.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который отказался давать показания ГБР по "угольному делу", во время заседания в Верховной Раде Украины отличился опрометчивым поступком и положил на Конституцию Украины (Основной Закон страны — ред.) свой локоть.

Зафиксировать оплошность бывшего президента в Верховной Раде удалось корреспонденту "Телеграфа".

На фото видно, как Петр Порошенко, одетый в белую футболку с символикой крымско-татарского народа, облокотился на Конституцию Украины.

Петр Порошенко облокотился на Конституцию Украины в Верховной Раде. ФОТО: Ян Доброносов, "Телеграф"
Петр Порошенко облокотился на Конституцию Украины в Верховной Раде. ФОТО: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что на украинской Конституции в Верховной Раде побывали локти не только Петра Порошенко. Подобным грешил и нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из президентской фракции "Слуга народа". Депутат в свой первый рабочий день сделала фото Конституции, поставив на нее свой локоть. Тогда Шевченко списал свою оплошность на "фото в динамике", якобы его запечатлели на фото, когда он поднимал руку, чтобы поправить галстук. Примечателен еще и тот факт, что проступок народного избранника в августе 2019 года не остался незамеченным телеканалом "Прямой", который принадлежит как раз таки Петру Порошенко.

Вот то самое фото:

Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины в августе 2019 года
Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины в августе 2019 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что телеканал "Рада" стал предметом обсуждений из-за конфуза журналистки.

Теги:
#Верховная Рада #Конституция Украины #Петр Порошенко #Фото #Конфуз
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