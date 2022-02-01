Положил на Конституцию: Порошенко оконфузился в Раде и попал на фото

Телеканал бывшего президента за такую оплошность критиковал другого нардепа.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который отказался давать показания ГБР по "угольному делу", во время заседания в Верховной Раде Украины отличился опрометчивым поступком и положил на Конституцию Украины (Основной Закон страны — ред.) свой локоть.

Зафиксировать оплошность бывшего президента в Верховной Раде удалось корреспонденту "Телеграфа".

На фото видно, как Петр Порошенко, одетый в белую футболку с символикой крымско-татарского народа, облокотился на Конституцию Украины.

Петр Порошенко облокотился на Конституцию Украины в Верховной Раде. ФОТО: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что на украинской Конституции в Верховной Раде побывали локти не только Петра Порошенко. Подобным грешил и нардеп Евгений Шевченко, которого исключили из президентской фракции "Слуга народа". Депутат в свой первый рабочий день сделала фото Конституции, поставив на нее свой локоть. Тогда Шевченко списал свою оплошность на "фото в динамике", якобы его запечатлели на фото, когда он поднимал руку, чтобы поправить галстук. Примечателен еще и тот факт, что проступок народного избранника в августе 2019 года не остался незамеченным телеканалом "Прямой", который принадлежит как раз таки Петру Порошенко.

Вот то самое фото:

Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины в августе 2019 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что телеканал "Рада" стал предметом обсуждений из-за конфуза журналистки.