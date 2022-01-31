Порошенко відмовився давати свідчення у ДБР: подробиці

У Бюро розслідувань вважають, що дії політика натякають на "усвідомлення ним своєї провини"

У понеділок, 31 січня, слідчі Державного бюро розслідувань збиралися допитати народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка, раніше випущеного під особисте зобов’язання. Політика готувалися розпитати щодо "вугільної справи".

Втім, як інформує "Телеграф" із посиланням на ДБР, Порошенко відмовився співпрацювати зі слідчим та покинув допит.

Політика було викликано до слідчого на 11:00. За словами самого нардепа, це є прямою перешкодою його діяльності як голови партії.

Все тому, що на цей же час 31 січня у Верховній Раді було призначено засідання погоджувальної ради щодо законопроєктів відносно змін до держбюджету-2022.

Порошенко поспілкувався зі ЗМІ перед походом до ДБР

Втім, політик недовго перебував у приміщенні Держбюро розслідувань.

Порошенко у ДБР Порошенко у ДБР

Приблизно через хвилин 10 він покинув будівлю Бюро і знову поспілкувався з журналістами, які його чекали біля входу.

Порошенко спілкується зі ЗМІ після візиту до ДБР Порошенко спілкується зі ЗМІ після візиту до ДБР

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков після відвідування ДБР, вони з клієнтом були готові до такого розвитку подій. Більше того, юрист упевнений, що слідчі також знали, чим закінчиться цей допит.

"Вони [ДБР] стверджують, що слідство вже встановило все, що їм необхідно, — сказав Новіков. — Фактично вони кажуть, що слідство вже закінчено, хоча це не так".

Під час виступу біля стін ДБР Порошенко назвав те, що відбувається фарсом, і зазначив, що зараз країна потребує єднання, а не подібних розглядів.

Ілля Новіков та Петро Порошенко про ситуацію з ДБР

Зазначимо, що у самому Держбюро факт відмови Петра Порошенка давати свідчення офіційно засвідчили. В офіційній реакції Бюро наголошується, що статус нардепа не дає можливості трактувати закон за власним бажанням.

"Відмова співпрацювати зі слідством та давати свідчення може свідчити про те, що Петро Порошенко усвідомлює свою провину і саме тому намагається зірвати проведення законних процесуальних дій", - підсумували у ДБР.

Втім, слідчі, як і раніше, сподіваються поговорити з політиком. Дата наступного виклику поки що невідома, але її обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про судовий процес, на якому Петру Порошенку відразу після приїзду в Україну намагалися визначити запобіжний захід. Зазначимо, що політик є одним із підозрюваних у держзраді щодо "вугільної справи". Він був випущений під особисте зобов’язання.

Також ми розповідали, чому екссоратники президента Зеленського вважають, що суд над Порошенком виявився провальним.