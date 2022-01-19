Суд оголосив рішення у справі про Порошенка: подробиці та реакція п'ятого президента
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Експрезидента України не заарештували, але закордонні паспорти зобов'язали здати.
Печерський райсуд Києва у середу, 19 січня, обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у держзраді за торгівлю вугіллям на Донбасі у 2014 році. Суддя відпустив експрезидента під особисте зобов’язання.
Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.
Запобіжний захід для Петра Порошенка — особисте зобов’язання, яке передбачає здачу закордонних паспортів.
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