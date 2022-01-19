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Суд оголосив рішення у справі про Порошенка: подробиці та реакція п'ятого президента

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Петро Порошенко заявив, що буде святкувати перемогу Новина оновлена 19 січня 2022, 14:32
Петро Порошенко заявив, що буде святкувати перемогу

Експрезидента України не заарештували, але закордонні паспорти зобов'язали здати.

Печерський райсуд Києва у середу, 19 січня, обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у держзраді за торгівлю вугіллям на Донбасі у 2014 році. Суддя відпустив експрезидента під особисте зобов’язання.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

Запобіжний захід для Петра Порошенка — особисте зобов’язання, яке передбачає здачу закордонних паспортів.

Новина доповнюється…

Теги:
#Суд #Печерський суд #Петро Порошенко #Підозра #Держзрада
Петро Порошенко заявив, що буде святкувати перемогу
Політика
Суд оголосив рішення у справі про Порошенка: подробиці та реакція п'ятого президента
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Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко заявив, що буде святкувати перемогу
Суд оголосив рішення у справі про Порошенка: подробиці та реакція п'ятого президента
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