Суд оголосив рішення у справі про Порошенка: подробиці та реакція п'ятого президента

Експрезидента України не заарештували, але закордонні паспорти зобов'язали здати.

Печерський райсуд Києва у середу, 19 січня, обрав запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у держзраді за торгівлю вугіллям на Донбасі у 2014 році. Суддя відпустив експрезидента під особисте зобов’язання.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання.

Запобіжний захід для Петра Порошенка — особисте зобов’язання, яке передбачає здачу закордонних паспортів.

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