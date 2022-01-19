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Суд ухвалює рішення у справі Порошенка: відеотрансляція

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Підтримати Порошенка зібралися його прихильники Новина оновлена 19 січня 2022, 14:01
Підтримати Порошенка зібралися його прихильники

Минуле засідання суду тривало понад 10 годин.

Печерський суд Києва почав обирати нардепу та ексглаві держави Петру Порошенку запобіжний захід. Засідання розпочалося о 14:00 середи після того, як у понеділок рішення не було прийнято.

Що просить прокуратура

Прокуратура хоче відправити Порошенка під арешт на два місяці. За планами, йому можуть залишити можливість вийти під заставу – названо суму мільярд гривень. Якщо нардеп внесе ці кошти — на нього хочуть одягнути браслет стеження та позбавити закордонного паспорта.

Трансляція засідання

У чому суть справи Порошенка

Експрезидент проходить підозрюваним у справі про державну зраду та допомогу терористам через покупки вугілля з окупованих територій під час його каденції. До вручення підозри Порошенко залишив країну і повернувся лише у січні 2022 року. Його повернення та прибуття до Печерського суду супроводжувалися казусами, серед яких раптова подача до розшуку. Декількома тижнями раніше активи та майно Порошенка було заарештовано.

Кримінальне провадження, в якому, крім Порошенка, фігурують також нардеп Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, засноване на подіях 2014-2015 років, коли Україна підписала документи про постачання вугілля з окупованих частин країни. Тоді ж було припинено постачання палива з ПАР.

Раніше "Телеграф" писав, що біля будівлі суду зібралися прихильники Порошенка та силовики. Загальна кількість людей на початку засідання перевищила кілька тисяч, серед них почалися зіткнення.

Теги:
#Київ #Суд #Печерський суд #Петро Порошенко
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