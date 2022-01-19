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У Києві судять Порошенка: онлайн-трансляція, відео та реакція соцмереж

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Петро Порошенко виступає перед прихильниками з ганку Печерського райсуду Києва 17 січня
Петро Порошенко виступає перед прихильниками з ганку Печерського райсуду Києва 17 січня

У середу суд таки має оголосити запобіжний захід Петру Порошенку. Або ж про його відсутність.

У середу, 19 січня, вдень продовжиться обрання запобіжного заходу підозрюваному в державній зраді лідеру партії "Євросолідарність", п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Перший день обрання запобіжного заходу політику закінчився нічим. Точніше, закінчився перенесенням оголошення рішення суддею на 14:00 середи, про що було оголошено пізно увечері у понеділок.

"Телеграф" стежить за подіями, що супроводжують оголошення міри запобіжного заходу політику, і веде текстову онлайн-трансляцію того, що відбувається.

Готуються до цієї події та прихильники Порошенка. Зокрема, у партії "Європейська солідарність" вже оголосили збирання біля будівлі Печерського суду в Києві на 13:00.

"Євросолідарність" скликає прихильників на "захист" Порошенка
"Євросолідарність" скликає прихильників на "захист" Порошенка

А значить очікується і велика кількість співробітників правоохоронних органів, а також ускладнення руху в центрі столиці.

Раніше "Телеграф" детально писав про те, як Порошенко повертався в Україну з-за кордону, а також про перший день обрання йому запобіжного заходу.

Теги:
#Суд #Арешт #Петро Порошенко #Запобіжний захід
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