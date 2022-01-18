Суд без вироку: чи посадять Порошенка на Водохрещу?

У команді Петра Порошенка не вірять у запобіжний захід, жорсткіший за домашній арешт, а сторона звинувачення налаштована рішуче

У середу, 19 січня, у Печерському райсуді Києва продовжиться засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку. Політика звинувачують у держзраді та сприянні терористичній діяльності, але при цьому у понеділок суду не вистачило понад 10 годин, щоб ухвалити рішення.

Зрозуміло, епопея з Порошенком — топтема початку 2022 року та багатьох українців цікавить, чим усе закінчиться. "Телеграф" спробував зробити свої висновки щодо того, якою буде розв’язка і напередодні завтрашнього засідання виділив основні тези цієї історії.

1) П’ятого президента Петра Порошенка підозрюють по одній справі з нардепом та кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Державне бюро розслідувань вважає, що Порошенко сприяв терористичним організаціям – "ЛНР" та "ДНР" та організовував незаконну схему купівлі вугілля на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. За версією слідства, Порошенко діяв у змові з Медведчуком. Вручити підозру у цій справі ексглаві держави намагалися ще у грудні, проте тоді Порошенко виїхав з України, за його словами, в "дипломатичне турне". Хоча в інтерв’ю "УП" повністю розкривати всі місця, де він був, Порошенко відмовився.

Порошенка підозрюють у держзраді разом з Медведчуком

2) У команді п’ятого президента всі звинувачення вважають надуманими та кажуть, що він якраз діяв у межах своїх повноважень. За словами нардепа Олексія Гончаренка, "своїми рішеннями (Порошенко — Ред.) став на заваді віяловим відключенням електроенергії в Україні", а головна мета цієї справи – політична помста Порошенка та спроба прив’язати його ім’я до Медведчука.

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3) Представники команди Зеленського, своєю чергою, критикували лідера "ЄС" за те, що він влаштовує політичне шоу із судового процесу. "Якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил", — заявляв радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

4) Суддею у справі Порошенка став Олексій Соколов, якого сам же лідер "ЄС" та призначив на цю посаду у 2017 році.

5) Захист Порошенка, як і сам політик, називали звинувачення абсурдними, а прокурорів — божевільними. На засіданні й Порошенко, і його адвокати просили повернути звинувачення прокурорам, наполягаючи, що там було допущено низку процесуальних помилок. Зокрема адвокат Порошенка Ігор Головань вказував, що не ясно, чи мав право заступник генпрокурора Венедиктової Олексій Симоненко підписувати повідомлення про підозру в держзраді. Як відомо, Ірина Венедиктова на той момент пішла у відпустку.

6) Сторона звинувачення клопотала або про взяття під варту, або про мільярдну заставу для Порошенка, після чого суддя майже на чотири години пішов у дорадчу кімнату. У підсумку він звідти й не вийшов. Замість нього до задушливої зали суду, де юрмилося понад три десятки людей, вийшов секретар суду, який оголосив, що винесення рішення переноситься на 19 січня о 14:00, тобто, на Водохреща.

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7) За підсумками засідання, в партії Європейська солідарність заявили: "Судді просто дуже бояться повторення долі російських "колег", яких внесли до списку Магнітського (закон у США, який передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення верховенства права в Росії, — ред.). Суддям в Україні є що втрачати"

8) Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань сказав "Телеграфу": "Єдиним законним рішенням було б відмовити у клопотанні прокурорам, та притягнути до відповідальності тих, хто подав це клопотання. У будь-якому разі ми до середи розслаблятися не збираємось".

Але вже після цієї відстрочки у команді Порошенка припускають, що нічого жорсткішого за домашній арешт у середу можна не очікувати.