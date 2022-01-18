Український політик Борислав Береза про повернення в Україну нардепа та ексглави держави Петра Порошенка та його протистояння з чинним президентом Володимиром Зеленським. На думку Берези, останній — опинився у програшному становищі.

Давайте підіб’ємо підсумки вчорашнього дня, який був фактично протистоянням Зеленського з Порошенком.

Ні для кого не секрет, що це була ситуація, яку зрежисували на Банковій і яка мала зупинити падіння рейтингу Зеленського. Технологи Офісу президента хотіли подарувати своїм виборцям хоч щось, що покаже силу влади та виконання того, що обіцяв Зеленський перед виборами. А з огляду на слоган "Весна прийде-садити будемо", то вирішили посадити Порошенка. Взимку. Точніше не посадити, а банально закрити на деякий час у камері. Але ситуація кардинально змінилася і виявилася провальною для Зеленського. І цю історію найбільший політичний лідер сучасності за версією Єрмака програв по всіх пунктах.

Отже, все почалося з того, що Порошенко повернувся до України, як і обіцяв. І зробив це дуже ефектно. У деяких моментах у мене з’явилося відчуття, що влада сама робить все можливе, щоби Порошенко переміг у дуелі із Зеленським. Почалося з того, що "позитивні блогери Банкової" роздмухували історію, що Порошенко заарештовуватимуть і він через це не прилетить до України. Але він прилетів. Потім влада влаштувала незрозуміло, що коли Порошенка не пускали в Україну на паспортному контролі в аеропорту. І Петро Олексійович скористався відданим йому пасом на всі 100%. Це було логічно. У результаті він влаштував шоу з проходу кордону та електорально виграв у Зеленського начисто. Я не знаю навіщо влада робила те, що вона не могла реалізувати, але це виглядало і тупо, і безглуздо. Є підтверджена інформація, що Порошенка справді хотіли затримати та доставити до суду під конвоєм. Це була б та картинка, яка б порадувала Зеленського та його прихильників. Але вийшло все, як завжди. Співробітники ДБР хотіли, щоб затримання провела Держприкордонслужба, а прикордонники надіслали ДБР та рекомендували їм самим затримати Порошенка, якщо вони того так хочуть. Річ у тім, що бачачи слабкість Зеленського і розуміючи, що на тлі всього, що відбувається, його шанси переобратися тепер вкрай примарні, ніхто не хоче йти по відвертому беззаконню і беззаконню, щоб не прилетіло в майбутньому. А ці мотивовані люди перед аеропортом, які приїхали зустрічати Порошенка, ще більше демотивували тих, хто мав виконати волю Зеленського. Загалом, у сценаристів Банкової все незадалося від початку.

А потім пішло-поїхало. І підтримка перед судом, яка добре виглядала по телевізору і показувала, що Порошенко має виборців, які готові його захищати, але наводили на сумніви, а чи є така підтримка у Зеленського? І рекомендація Порошенка Зеленському припинити вживати наркотики, яка пожвавила старі розмови, що Зеленський щось вживає. І 11 годин засідання суду з 5 годинами перебування судді у нарадчій кімнаті не дали обрати запобіжний захід Порошенку. Адже всі розуміли, що в ОП хочуть саме цього і йде жорсткий тиск на суд. Але суддя, мабуть, не наважився задовольнити хотілки Зеленського та стати новим Кірєєвим, який колись за бажанням Януковича посадив Юлію Тимошенко, а потім, коли влада змінилася, втік до Криму. Загалом, Зеленський начисто програв цю історію.

Але вчора для Зеленського та його оточення проявився ще один фактор, який раніше був лише припущенням. З’ясувалося, що багато українців сприймають розбирання Зеленського з Порошенком, не як правовий процес, а як несправедливість та спробу влади розправитися з опозицією. Адже українці бачать, що політикам із оточення Зеленського можна все, і їм нічого не буде за це. Ти можеш експортувати електроенергію з Білорусі, як це робить фірма-прокладка, пов’язана з Арахамією, і тобі ніхто нічого не скаже. Ти можеш зробити ДТП у стані алкогольного сп’яніння, як Трухін, але ДБР за 5 місяців так і не з’ясує був він за кермом чи ні. Твої мама та сестра можуть почати скуповувати квартири, будинки та землю одразу після того, як ти став депутатом, але не можуть пояснити звідки у них гроші, як у ситуації з Клочком, але влада тебе покриватиме. Можна бути олігархом, як Коломойський та отримувати від влади все, що хочеш. Але у всіх випадках треба бути людиною з партії Зеленського чи його оточення. І тоді грабуй, ґвалтуй, люби гусей, але тобі нічого не буде. Тим більше, що Зеленський привів у складі своєї партії у ВР ґвалтівника Іванісова та дрібного крадюку пива з магазину, Юрченка, який потім отримав підозру від НАБУ у корупції. Але в результаті, наші громадяни бачачи цю несправедливість позбавляються своїх симпатій та ілюзій до Зеленського. А за це Володимир Олександрович може подякувати лише самому собі. І за вчорашній провал у всіх напрямках він повинен подякувати не тільки собі, а й своїм радникам, своїм технологам, своїм піарникам і своєму оточенню. Адже це все вони зробили разом. І пастка, яку Зеленський та його міньйони готували для Порошенка, стала пасткою для них самих. Тож цей раунд за Порошенком. І це визнають навіть слуги, з якими мені вдалося поспілкуватися. А попереду в нас ще 19 січня, коли Зеленський захоче відігратися. Але бачачи як і хто це все робить, я приходжу до висновку, що буде черговий провал. І у рейтингу Зеленського теж.

Читайте також: Категорія Політика Епопея з арештом Порошенка скінчилася нічим. Поки Адвокати просили відмовитися від обрання запобіжного заходу