Зустріч Порошенка у Жулянах спровокувала дикі пробки біля аеропорту: карта
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Українці оцінюють сьогоднішні пробки у столиці за 10-бальною шкалою на вісімку
Одразу після повернення в Україну п’ятого президента Петра Порошенка, який прибув на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу у справі про держзраду, Київ застиг у пробках.
За картами, дуже повільний рух залишається поблизу аеропорту "Київ" ("Жуляни"), де політика зустрічали сотні активістів, журналістів та однопартійців.
Багато хто йде від аеропорту пішки прямо проїжджою частиною, в той час як машини змушені їхати на мінімальній швидкості і пропускати натовп.
Тянучка відбувається і біля Печерського райсуду у Києві, де вже розпочалося засідання у справі Порошенка.
Нагадаємо, що після повернення п’ятого президента України Петра Порошенка до Києва в аеропорту "Жуляни" відбувалося щось неймовірне. Коли політик пройшов прикордонний контроль і забрав назад свій відібраний ГБР паспорт, на нього чекав натовп людей і почалася толкучка. У журналістів випадала та розбивалася техніка, а сам Порошенко буквально проривався до країни через величезну кількість людей.
Слідкуйте за тим, що відбувається після повернення політика в Україну, на сайті "Телеграф" в режимі онлайн за посиланням.
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