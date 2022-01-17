Зустріч Порошенка у Жулянах спровокувала дикі пробки біля аеропорту: карта

Українці оцінюють сьогоднішні пробки у столиці за 10-бальною шкалою на вісімку

Одразу після повернення в Україну п’ятого президента Петра Порошенка, який прибув на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу у справі про держзраду, Київ застиг у пробках.

Пробки у Києві сьогодні

За картами, дуже повільний рух залишається поблизу аеропорту "Київ" ("Жуляни"), де політика зустрічали сотні активістів, журналістів та однопартійців.

Корок поблизу аеропорту "Жуляни"

Багато хто йде від аеропорту пішки прямо проїжджою частиною, в той час як машини змушені їхати на мінімальній швидкості і пропускати натовп.

Тянучка відбувається і біля Печерського райсуду у Києві, де вже розпочалося засідання у справі Порошенка.

Пробки у Києві

Реакція людей на пробки після повернення Порошенка

Нагадаємо, що після повернення п’ятого президента України Петра Порошенка до Києва в аеропорту "Жуляни" відбувалося щось неймовірне. Коли політик пройшов прикордонний контроль і забрав назад свій відібраний ГБР паспорт, на нього чекав натовп людей і почалася толкучка. У журналістів випадала та розбивалася техніка, а сам Порошенко буквально проривався до країни через величезну кількість людей.

Слідкуйте за тим, що відбувається після повернення політика в Україну, на сайті "Телеграф" в режимі онлайн за посиланням.