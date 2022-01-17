Встреча Порошенко в Жулянах спровоцировала дикие пробки возле аэропорта: карта
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Украинцы оценивают сегодняшние пробки в столице по десятибалльной шкале на восьмерку
Сразу после возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко, который прибыл на судебное заседания по избранию меры пресечения в деле о госизмене, Киев застыл в пробках.
Согласно картам, очень медленное движение остается близ аэропорта "Киев" ("Жуляны"), где политика встречали сотни активистов, журналистов и однопартийцев.
Многие идут от аэропорта пешком прямо по проезжей части, в то время как машины вынуждены ехать на минимальной скорости и пропускать толпу.
Тянучка происходит и у Печерского райсуда в Киеве, где уже началось заседание по делу Порошенко.
Напомним, что после возвращения пятого президента Украины Петра Порошенко в Киев в аэропорту "Жуляны" происходило что-то невероятное. Когда политик прошел погранконтроль и забрал обратно свой отобранный ГБР паспорт, его ожидала толпа людей и началась толкучка. У журналистов выпадала и разбивалась техника, а сам Порошенко буквально прорывался в страну через огромное количество людей.
Следите за тем, что происходит по возвращению политика в Украину, на сайте "Телеграф" в режиме онлайн по ссылке.
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