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Встреча Порошенко в Жулянах спровоцировала дикие пробки возле аэропорта: карта

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Киев 17 января после прилета пятого президента Украины Новость обновлена 17 января 2022, 11:22
Киев 17 января после прилета пятого президента Украины

Украинцы оценивают сегодняшние пробки в столице по десятибалльной шкале на восьмерку

Сразу после возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко, который прибыл на судебное заседания по избранию меры пресечения в деле о госизмене, Киев застыл в пробках.

Пробки в Киеве сегодня

Согласно картам, очень медленное движение остается близ аэропорта "Киев" ("Жуляны"), где политика встречали сотни активистов, журналистов и однопартийцев.

Пробка близ аэропорта "Жуляны"
Пробка близ аэропорта "Жуляны"

Многие идут от аэропорта пешком прямо по проезжей части, в то время как машины вынуждены ехать на минимальной скорости и пропускать толпу.

Тянучка происходит и у Печерского райсуда в Киеве, где уже началось заседание по делу Порошенко.

Пробки в Киеве
Пробки в Киеве
Реакция людей на пробки после возвращения Порошенко
Реакция людей на пробки после возвращения Порошенко

Напомним, что после возвращения пятого президента Украины Петра Порошенко в Киев в аэропорту "Жуляны" происходило что-то невероятное. Когда политик прошел погранконтроль и забрал обратно свой отобранный ГБР паспорт, его ожидала толпа людей и началась толкучка. У журналистов выпадала и разбивалась техника, а сам Порошенко буквально прорывался в страну через огромное количество людей.

Следите за тем, что происходит по возвращению политика в Украину, на сайте "Телеграф" в режиме онлайн по ссылке.

Теги:
#Киев #Порошенко #Жуляны #Пробки
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