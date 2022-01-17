Встреча Порошенко в Жулянах спровоцировала дикие пробки возле аэропорта: карта

Украинцы оценивают сегодняшние пробки в столице по десятибалльной шкале на восьмерку

Сразу после возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко, который прибыл на судебное заседания по избранию меры пресечения в деле о госизмене, Киев застыл в пробках.

Пробки в Киеве сегодня

Согласно картам, очень медленное движение остается близ аэропорта "Киев" ("Жуляны"), где политика встречали сотни активистов, журналистов и однопартийцев.

Пробка близ аэропорта "Жуляны"

Многие идут от аэропорта пешком прямо по проезжей части, в то время как машины вынуждены ехать на минимальной скорости и пропускать толпу.

Тянучка происходит и у Печерского райсуда в Киеве, где уже началось заседание по делу Порошенко.

Пробки в Киеве

Реакция людей на пробки после возвращения Порошенко

Напомним, что после возвращения пятого президента Украины Петра Порошенко в Киев в аэропорту "Жуляны" происходило что-то невероятное. Когда политик прошел погранконтроль и забрал обратно свой отобранный ГБР паспорт, его ожидала толпа людей и началась толкучка. У журналистов выпадала и разбивалась техника, а сам Порошенко буквально прорывался в страну через огромное количество людей.

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