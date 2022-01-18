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Зеленский сам попал в ловушку, которую приготовил для Порошенко - Борислав Береза

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Борислав Береза Борислав Береза
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Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января Новость обновлена 18 января 2022, 11:17
Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января

Украинский политик Борислав Береза о возвращении в Украину нардепа и экс-главы государства Петра Порошенко и его противостоянии с действующим президентом Владимиром Зеленским. По мнению Березы последний — украинский президент оказался в проигрышном положении.

Давайте подведём итоги вчерашнего дня, который был фактически противостоянием Зеленского с Порошенко.

Ни для кого не секрет, что это была ситуация, которую срежиссировали на Банковой и которая должна была остановить падение рейтинга Зеленского. Технологи Офиса президента хотели подарить своим избирателям хоть что-то, что покажет силу власти и выполнение из того, что обещал Зеленский перед выборами. А учитывая слоган "Весна придёт- садить будем", то решили посадить Порошенко. Зимой. Вернее не посадить, а банально закрыть на некоторое время в камере. Но ситуация кардинально изменилась и оказалась провальной для Зеленского. И эту историю величайший политический лидер современности по версии Ермака проиграл вчистую по всем пунктам.

Итак, все началось с того, что Порошенко вернулся в Украину, как и обещал. И сделал это максимально эффектно. В некоторых моментах у меня появилось ощущение, что власть сама делает все возможное, чтоб Порошенко победил в дуэли с Зеленским. Началось с того, что "позитивные блогеры Банковой" раздували историю, что Порошенко будут арестовывать и он из-за этого не прилетит в Украину. Но он прилетел. Затем власть устроила непонятно что, когда Порошенко не пускали в Украину на паспортном контроле в аэропорту. И Пётр Алексеевич воспользовался отданным ему пасом на все 100%. Это было логично. В итоге он устроил шоу из прохода границы и электорально выиграл у Зеленского вчистую. Я не знаю зачем власть делала то, что она не могла реализовать, но выглядело это и тупо и глупо. Есть подтвержденная информация, что Порошенко действительно хотели задержать и доставить в суд под конвоем. Это была бы та картинка, которая порадовала бы Зеленского и его сторонников. Но вышло все, как всегда. Сотрудники ДБР хотели, чтоб задержание провела Госпогранслужба, а погранцы послали ДБР и рекомендовали им самим задержать Порошенко, если они того так хотят. Дело в том, что видя слабость Зеленского и понимая, что на фоне всего происходящего его шансы переизбраться теперь крайне призрачны, никто не хочет идти по откровенному беззаконию и беспределу, чтоб не прилетело в будущем. А мотивированные люди перед аэропортом, которые приехали встречать Порошенко, еще больше демотивировали тех, кто должен был исполнить волю Зеленского. В общем, у сценаристов Банковой все незадалось с самого начала.

А затем пошло-поехало. И поддержка перед судом, которая хорошо смотрелась по телевизору и показывала, что у Порошенко есть избиратели, которые готовы его защищать, но наводили на сомнения, а есть ли такая поддержка у Зеленского? И рекомендация Порошенко Зеленскому прекратить употреблять наркотики, которая оживила старые разговоры, что Зеленский что-то употребляет. И 11 часов заседания суда с 5 часами нахождения судьи в совещательной комнате, не дали избрать меру пресечения Порошенко. А ведь все понимали, что в ОП хотят именно этого и идёт жесткое давление на суд. Но судья видимо не решился удовлетворить хотелки Зеленского и стать новым Киреевым, который когда-то по желанию Януковича посадил Юлию Тимошенко, а потом, когда власть поменялась, сбежал в Крым. В общем, Зеленский вчистую проиграл эту историю.

Но вчера для Зеленского и его окружения проявился ещё один фактор, который ранее был лишь предположением. Выяснилось, что многие украинцы воспринимают разборки Зеленского с Порошенко, не как правовой процесс, а как несправедливость и попытку власти расправиться с оппозицией. Ведь украинцы видят, что политикам из окружения Зеленского можно все и им ничего не будет за это. Ты можешь экспортировать электроэнергию из Беларуси, как это делает фирма-прокладка связанная с Арахамией и тебе никто ничего не скажет. Ты можешь совершить ДТП в состоянии алкогольного опьянения, как Трухин, но ДБР за 5 месяцев так и не выяснит был он за рулём или нет. Твои мама и сестра могут начать скупать квартиры, дома и землю сразу после того, как ты стал депутатом, но не могут объяснить откуда у них деньги, как в ситуации с Клочко, но власть будет тебя покрывать. Можно быть олигархом, как Коломойский и получать от власти все, что хочешь. Но во всех случаях надо быть человеком из партии Зеленского или из его окружения. И тогда грабь, насилуй, люби гусей, но тебе ничего не будет. Тем более, что Зеленский привёл в составе своей партии в ВР насильника Иванисова и мелкого воришку пива из магазина, Юрченко, который затем получил подозрение от НАБУ в коррупции. Но в итоге, наши граждане видя эту несправедливость избавляются от своих симпатий и иллюзий к Зеленскому. А за это Владимир Александрович может сказать спасибо лишь самому себе. И за вчерашний провал по всем направлениям он должен поблагодарить не только себя, но и своих советников, своих технологов, своих пиарщиков и свое окружение. Ведь все это они сделали вместе. И ловушка, которую Зеленский и его миньоны готовили для Порошенко, стала ловушкой для них самих. Так что этот раунд за Порошенко. И это признают даже #слуги, с которыми мне удалось пообщаться. А впереди у нас ещё 19 января, когда Зеленский захочет отыграться. Но видя как и кто все это делает, я прихожу к выводу, что будет очередной провал. И в рейтинге Зеленского тоже.

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Теги:
#Суд #Петр Порошенко #Возвращение #Владимир Зеленский
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