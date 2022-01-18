Нардеп VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній висловив "Телеграфу" думку про переслідування Петра Порошенка

Для п’ятого президента України Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді, не змогли обрати запобіжний захід 17 січня у Печерському райсуді Києва. Оголошення запобіжного заходу перенесли на 19 січня.

Якби судове переслідування Петра Порошенка відбулося у перший рік правління Володимира Зеленського, цілком можливо, що переважна більшість суспільства сприйняла б цей факт позитивно. Нині ж після значних соціологічно підтверджених електоральних втрат нинішньої влади переслідування Порошенка значною частиною суспільства стало сприйматися як суто політтехнологічний жест.

Перший політтехнологічний аспект – це роздмухування рейтингу Порошенка для гарантованого виходу до другого туру (де він за цією технологією має програти Зеленському).

Другий аспект – це спроба повернення голосів українців, розчарованих у нинішній владі, а також мобілізація електорату, що залишився (з розрахунку на великий персональний антирейтинг Порошенка, насамперед серед тих, хто голосував за Зеленського).

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Але поки що ці політтехнології швидше грають проти нинішньої влади. Порошенко успішно опанував націоналістичну нішу, а команда Зеленського за 2,5 роки не змогла кристалізувати "центристську ідеологію", яка стала б об’єднуючим фактором для суспільства. Вуличних активістів у Порошенка також більше. Влада Зеленського не може похвалитися такими мобілізаційними здібностями серед пасіонаріїв.

Єдиний прийнятний тактичний хід для влади у справі Порошенка – максимально затягувати судовий процес у часі, сподіваючись, що вуличні активісти-прихильники Порошенка втомляться, як за часів президентства Януковича втомилися від тривалого процесу прихильники Юлії Тимошенко під Печерським судом.

Але затягування процесу не вирішить стратегічних проблем влади. А саме: електоральні тенденції такі, що незабаром можливо ситуація, коли Зеленський програє будь-кому, хто опиниться з ним у другому турі, за винятком відверто промосковських персонажів.

І жодний "домашній арешт" Порошенка не вирішує стратегічної проблеми влади Зеленського. Для її вирішення необхідні нові сенси та серйозні ротації у владній команді. Але чи це влада розуміє – невідомо.

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