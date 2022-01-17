Власник мережі "Медтехніка", блогер Олексій Давиденко прокоментував судовий процес над п’ятим президентом України

Справа не в Порошенку — справа в системі.

"Скотська" система.

Де прийнято приходити з рядовими обшуками о 6-й ранку, щоб розбудити дружину, дітей і весь будинок. А головне – затягнути приїзд адвоката.

"Скотська" система.

Де прийнято везти на обрання запобіжного заходу в п’ятницю, щоб у тебе не було можливості повноцінно захищати в судах свої права та вносити застави протягом вихідних днів.

"Скотська" система.

Де прийнято вручати повістки та підозри напередодні свят просто, щоб зіпсувати настрій підозрюваному та підняти його собі.

"Скотська" система.

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Де тебе вивозять із СІЗО на судове засідання о 6-й ранку і далі тримають по 8 годин в автозаку без будь-яких побутових умов.

"Скотська" система.

Де перерви тривають годинами, а судові рішення оголошуються вночі.

"Скотська" система.

Де розгляд позовів у судах та очікування справедливих рішень триває роками. А отримання цих рішень часто втрачає їх сенс.

"Скотська" система.

Де підприємця легко може замовити підприємець, що конкурує, а колишнього президента — нинішній президент.

"Скотська" система.

Де абсолютна більшість розуміє, що, напевне, підозрюваному є за що відповідати, але точно знають — це замовлення особисто президента України.

"Скотська" система.

Яку обіцяє поламати кожен наступний кандидат у президенти і яку кожен із них зберігає для помсти, зведення рахунків та задоволення своїх вологих комплексів.