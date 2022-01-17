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Справа не в Порошенку — справа в системі - Олексій Давиденко

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Олексій Давиденко Олексій Давиденко
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Історія з арештом Порошенка перетворилася на циркову виставу
Історія з арештом Порошенка перетворилася на циркову виставу

Власник мережі "Медтехніка", блогер Олексій Давиденко прокоментував судовий процес над п’ятим президентом України

Справа не в Порошенку — справа в системі.

"Скотська" система.

Де прийнято приходити з рядовими обшуками о 6-й ранку, щоб розбудити дружину, дітей і весь будинок. А головне – затягнути приїзд адвоката.

"Скотська" система.

Де прийнято везти на обрання запобіжного заходу в п’ятницю, щоб у тебе не було можливості повноцінно захищати в судах свої права та вносити застави протягом вихідних днів.

"Скотська" система.

Де прийнято вручати повістки та підозри напередодні свят просто, щоб зіпсувати настрій підозрюваному та підняти його собі.

"Скотська" система.

Де тебе вивозять із СІЗО на судове засідання о 6-й ранку і далі тримають по 8 годин в автозаку без будь-яких побутових умов.

"Скотська" система.

Де перерви тривають годинами, а судові рішення оголошуються вночі.

"Скотська" система.

Де розгляд позовів у судах та очікування справедливих рішень триває роками. А отримання цих рішень часто втрачає їх сенс.

"Скотська" система.

Де підприємця легко може замовити підприємець, що конкурує, а колишнього президента — нинішній президент.

"Скотська" система.

Де абсолютна більшість розуміє, що, напевне, підозрюваному є за що відповідати, але точно знають — це замовлення особисто президента України.

"Скотська" система.

Яку обіцяє поламати кожен наступний кандидат у президенти і яку кожен із них зберігає для помсти, зведення рахунків та задоволення своїх вологих комплексів.

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Суд #Петро Порошенко #Володимир Зеленський #Державна зрада
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