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Дело не в Порошенко — дело в скотской системе - Алексей Давиденко

Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
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История с арестом Порошенко превратилась в цирковое представление Новость обновлена 17 января 2022, 23:34
История с арестом Порошенко превратилась в цирковое представление

Владелец сети "Медтехника", блогер Алексей Давыденко прокомментировал судебный процесс над пятым президентом Украины

Дело не в Порошенко — дело в системе.

Скотская система.

Где принято приходить с рядовыми обысками в 6 утра, чтобы разбудить жену, детей и весь дом. А главное затянуть приезд адвоката.

Скотская система.

Где принято везти на избрание меры пресечения в Пятницу, чтобы у тебя не было возможности полноценно защищать в судах свои права и вносить залоги в течении выходных дней.

Скотская система.

Где принято вручать повестки и подозрения в канун праздников просто, чтобы испортить настроение подозреваемому и поднять его себе.

Скотская система.

Где тебя вывозят из СИЗО на судебное заседание в 6 утра и дальше держат по 8 часов в автозаке без каких-либо бытовых условий.

Скотская система.

Где перерывы длятся часами, а судебные решения объявляются ночью.

Скотская система.

Где рассмотрение исков в судах и ожидание справедливых решений длится годами. А получение этих решений часто теряет их смысл.

Скотская система.

Где предпринимателя легко может заказать конкурирующий предприниматель, а бывшего президента — нынешний президент.

Скотская система.

Где абсолютное большинство понимают, что наверняка подозреваемому есть за что отвечать, но точно знают — это заказ лично президента Украины.

Скотская система.

Которую обещает поломать каждый следующих кандидат в президенты и которую каждый из них сохраняет для мести, сведения счетов и удовлетворения своих влажных комплексов.

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Теги:
#Суд #Петр Порошенко #Владимир Зеленский #Государственная измена
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