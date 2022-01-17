"Поведение Порошенко в зале суда – это не цирк, не игра, а истинные эмоции", – психолог

Политический психолог Валентин Ким прокомментировал, как вел себя Петр Порошенко по возвращению в Украину

В понедельник, 17 января, в Украину прибыл подозреваемый в госизмене пятый президента Украины, нардеп, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Сторонники ожидали его в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), после чего переместились под Печерский суд, где Порошенко избирали меры пресечения. "Телеграф" описывал все перипетии возвращения пятого президента в Украину и процессов, сопровождающих это.

Специально для нашего издания политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким прокомментировал манеру поведения и мимику Порошенко в аэропорту и зале суда.

"Особо мимику в нынешних условиях нечасто можно рассмотреть: карантинные ограничения, ношение масок накладывает определенный отпечаток на то, как все мы выглядим. Поэтому больше считывать приходится по невербальным сигналам, связанным с жестикуляцией, с позой, с положением тела. Со взаимоотношением тела с другими телами. Тут идут уже практически механика и физика, – поясняет Валентин Ким. – Безусловно, поведение Порошенко в аэропорту, перед судом, где он выступал и в зале суда — отличается".

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В аэропорту, по словам эксперта, пятый президент больше выражал агрессию в воодушевление. Тогда как в зале суда – агрессию и презрение.

"В аэропорту видно было, что Порошенко находится в состоянии, в котором ему комфортно. Он рад, что его встречает такая большая толпа собравшихся. Он находится в безопасных для себя условиях, потому что окружен сторонниками. Причем как до момента пересечения границы (в Варшаве, в самолете), так и после, когда прилетел в Киеве и зашел в аэропорт", – отмечает Валентин Ким.

По его словам, сама по себе жестикуляция Порошенко в таких ситуациях всегда – очень широкая, высокая.

"У него – высокий жест. Он поднимает руки выше головы, разводит их достаточно широко, – говорит эксперт. – В жестах много экспрессии и энергии. Примерно так он вел себя 22 апреля 2019 когда, когда после второго тура выборов, проигранных Порошенко, большое количество людей пришло под Администрацию президента выразить ему благодарность за годы правления".

Тогда, напоминает Валентин Ким, Порошенко вышел к собравшимся. И у него была точно такая, как 17 января 2022-го, в аэропорту, восторженная и достаточно авторитарная жестикуляция.

"Если говорить о его поведении в зале суда, там лицо и жесты Порошенко часто выражали презрение и агрессию, – продолжает эксперт. – Здесь было гораздо больше жестов вертикально ориентированных – сверху вниз. Как будто рубит руками. Отражение его эмоционального состояния. Можно сделать вывод, что он возбужден, возмущен. Проявляет агрессию. Практически угрожает суду, сотрудникам прокуратуры. И делает это вполне искренне. Он действительно чувствует колоссальное возмущение. Это не цирк, не игра, а истинные эмоции, которые он переживает".

Напомним, что о подозрении в государственной измене политику объявили еще накануне Нового года, 20 декабря. Однако лично вручить документ Порошенко не смогли — тот проигнорировал представителей правоохранительных органов, а после улетел за границу. За время этого турне Порошенко успел побывать в Турции, Польше, провел около десятка встреч с высокопоставленными европейскими политиками.

В православный Сочельник, 6 января, в Печерском суде Киева выдали разрешение на арест имущества, а также активов Порошенко.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в блоге на "Телеграфе" высказал мнение, что действующая власть с делом Порошенко проиграла.