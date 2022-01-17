"Поведінка Порошенка у залі суду – це не цирк, не гра, а справжні емоції", – психолог

Політичний психолог Валентин Кім прокоментував, як поводився Петро Порошенко після повернення в Україну

У понеділок, 17 січня, в Україну прибув підозрюваний у держзраді п’ятий президент України, нардеп, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Прихильники чекали на нього в аеропорту "Київ" ("Жуляни"), після чого перемістилися під Печерський суд, де Порошенко обирали запобіжні заходи. "Телеграф" описував усі перипетії повернення п’ятого президента в Україну та процесів, що супроводжували це.

Спеціально для нашого видання політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім прокоментував манеру поведінки та міміку Порошенка в аеропорту та залі суду.

"Особливо міміку в нинішніх умовах нечасто можна розглянути: карантинні обмеження, носіння масок накладає певний відбиток на те, як ми всі виглядаємо. Тому більше зчитувати доводиться за невербальними сигналами, пов’язаними з жестикуляцією, з позою, з положенням тіла. Тут йдуть уже практично механіка та фізика, – пояснює Валентин Кім. – Безумовно, поведінка Порошенка в аеропорту, перед судом, де він виступав і в залі суду – відрізняється”.

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В аеропорту, за словами експерта, п’ятий президент більше висловлював агресію у наснагу. Тоді як у залі суду – агресію та зневагу.

"В аеропорту видно було, що Порошенко перебуває у стані, в якому йому комфортно. Він радий, що його зустрічає такий великий натовп присутніх. Він перебуває в безпечних для себе умовах, бо оточений прихильниками. Причому як до моменту перетину кордону (у Варшаві), у літаку, так і після, коли прилетів у Києві та зайшов до аеропорту”, – зазначає Валентин Кім.

За його словами, сама по собі жестикуляція Порошенка в таких ситуаціях завжди дуже широка, висока.

"У нього – високий жест. Він підіймає руки вище голови, розводить їх досить широко, – каже експерт. – У жестах багато експресії та енергії. Приблизно так він поводився 22 квітня 2019 року, коли після другого туру виборів, програних Порошенком, велика кількість людей прийшла під Адміністрацію президента висловити йому подяку за роки правління".

Тоді, нагадує Валентин Кім, Порошенко вийшов до присутніх. І в нього була така, як 17 січня 2022-го, в аеропорту, захоплена і досить авторитарна жестикуляція.

"Якщо говорити про його поведінку в залі суду, там обличчя і жести Порошенка часто висловлювали зневагу та агресію, — продовжує експерт. — Тут було набагато більше жестів вертикально орієнтованих — зверху вниз. Начебто рубає руками. Відбиття його емоційного стану. Можна зробити висновок, що він збуджений, обурений. Виявляє агресію. Практично загрожує суду, співробітникам прокуратури. І робить це цілком щиро. Він справді відчуває колосальне обурення. Це не цирк, не гра, а справжні емоції, які він переживає".

Нагадаємо, що про підозру у державній зраді політику оголосили ще напередодні Нового року, 20 грудня. Проте особисто вручити документ Порошенку не змогли — той проігнорував представників правоохоронних органів, а згодом відлетів за кордон. Під час цього турне Порошенко встиг побувати у Туреччині, Польщі, провів близько десятка зустрічей із високопоставленими європейськими політиками.

У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Порошенка.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у блозі на "Телеграфі" висловив думку, що чинна влада зі справою Порошенка програла.