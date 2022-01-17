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Чинна влада зі справою Порошенка програла - Віталій Бала

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Віталій Бала Віталій Бала
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Петро Порошенко виступає перед прихильниками біля Печерського райсуду Києва Новина оновлена 17 січня 2022, 13:24
Петро Порошенко виступає перед прихильниками біля Печерського райсуду Києва

Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфа":

У понеділок, 17 січня, підозрюваний у держзраді лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко прибув до України.

В аеропорту "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни") його зустрічали численні прихильники, а також представники правоохоронних органів.

Наразі ситуація з політтехнологічного погляду виглядає так, що більше плюсів отримає Порошенко. Завдяки діям цієї влади він зумів мобілізувати своїх прихильників. Причому не лише електоральне ядро, а й людей, для яких висунуті Порошенкові підозри у держзраді виглядають неприйнятно. Це ті ж волонтери, добровольці, патріотично налаштовані люди, котрі в роки правління п’ятого президента протистояли російській агресії. У той час, як Зеленський ухилявся від повісток на військову службу.

Складалося враження, що чинна влада з підозрою Порошенку певною мірою пішла на політичний блеф, сподіваючись, що він не повернеться до України. Але він повернувся. Тепер політичний м’яч на полі Зеленського та Ко. Подивимося, як далеко вони готові зайти в контексті взяття Порошенка під варту, ухвалення якогось вироку.

Але та публічність, яка є навколо цієї справи не лише в Україні, а й за її межами, безумовно, б’є по чинній владі.

Можна в чому завгодно звинувачувати Порошенка, але навряд чи варто говорити про державну зраду. Особливо з огляду на те, як він багато зробив для створення антиросійської коаліції міжнародного рівня.

Думаю, що в черговий раз радники Зеленського, які підштовхували його розпочати цю справу з огляду на його особисті образи на Порошенка, зіграли з шостим президентом поганий політичний жарт.

Інтуїтивно мені здається, що цю ситуацію виграє Порошенко. Причому за будь-якого розвитку подій: буде його взято під варту чи ні.

Чи можливі протести? Це залежить від того, як відбуватимуться судові засідання. Якщо буде судове беззаконня, як коли за Януковича судили Тимошенко, це, безумовно, може викликати протести.

Питання також у тому, наскільки інші великі політичні гравці всередині України скористаються ситуацією, що склалася. За великим рахунком ті, хто хоче перезавантаження влади, можуть скористатися моментом. І політики, звичайні українці можуть об’єднатися не стільки навколо фігури Порошенка (як йому хотілося б), скільки навколо ідеї, що влада пішла "побєспредєлу" – і необхідне її перезавантаження шляхом дострокових виборів.

Тож технологічно на сьогоднішній момент чинна влада зі справою Порошенка програла. Але як діятимуть її опоненти – побачимо.

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Теги:
#Печерський суд #Петро Порошенко #Підозра #Держзрада
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