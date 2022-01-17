Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

В понедельник, 17 января, подозреваемый в госизмене лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину.

В аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") его встречали многочисленные сторонники, а также представители правоохранительных органов.

Сейчас ситуация с политтехнологической точки зрения выглядит так, что больше плюсов получит Порошенко. Благодаря действиям этой власти он сумел мобилизовать своих сторонников. Причем не только электоральное ядро, но и людей, для которых выдвинутые Порошенко подозрения в госизмене выглядят неприемлемо. Это те же волонтеры, добровольцы, патриотически настроенные люди, которые в годы правления пятого президента противостояли российской агрессии. В то время как Зеленский уклонялся от повесток на военную службу.

Создавалось впечатление, что действующая власть с подозрением Порошенко в определенной мере пошла на политический блеф, надеясь, что он не вернется в Украину. Но он вернулся. Теперь политический мяч на поле Зеленского и Ко. Посмотрим, как далеко они готовы зайти в контексте взятия Порошенко под стражу, вынесения какого-то приговора.

Но та публичность, которая есть вокруг этого дела не только в Украине, но и за ее пределами, безусловно, бьет по действующей власти.

Можно в чем угодно обвинять Порошенко, но вряд ли стоит вести речь о государственной измене. Особенно учитывая, как он много сделал для создания антироссийской коалиции международного уровня.

Думаю, что в очередной раз советники Зеленского, которые подталкивали его начать это дело, учитывая его личные обиды на Порошенко, сыграли с шестым президентом плохую политическую шутку.

Интуитивно мне кажется, что эту ситуацию выиграет Порошенко. Причем при любом развитии событий: будет он взят под стражу или нет.

Возможны ли протесты? Это зависит от того, как будут проходить судебные заседания. Если будет судебный беспредел, как когда при Януковиче судили Тимошенко, это, безусловно, может вызвать протесты.

Вопрос также в том, насколько другие крупные политические игроки внутри Украины воспользуются сложившейся ситуацией. По большому счету, те, кто хочет перезагрузки власти, могут воспользоваться моментом. И политики, обычные украинцы могут объединиться не столько вокруг фигуры Порошенко (как ему хотелось бы), сколько вокруг идеи, что власть пошла по беспределу – и необходима ее перезагрузка путем досрочных выборов.

Так что технологически на сегодняшний момент действующая власть с делом Порошенко проиграла. Но как будут действовать ее оппоненты – увидим.