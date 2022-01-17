Порошенко приехал в суд и рассказал о предателях: видео

Бывший президент Украины решительно настроен против действующей власти.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который утром 17 января прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны), уже прибыл в здание Печерского райсуда, где ему будут выбирать меру пресечения по подозрению в госизмене.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию.

Прибытия Порошенко в Печерский суд ожидали несколько сотен человек, которые пришли в здание с многочисленными флагами "Европейской солидарности".

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Перед тем, как зайти в суд, бывший президент выступил перед его соратниками, подчеркнув, что он собирается дать отпор "зеленой" власти.

"Они пытаются нас напугать, а в конце концов испугались сами. Час назад я пересекал государственную границу в "Жулянах". Заранее об этом сообщил и спасибо 15-20 тысяч украинцам, которые собрались нас встретить. И можете себе представить, что они побоялись пускать меня в Украину. Они изъяли паспорт и сказали, что они не узнают Порошенко. Я хочу вас призвать, что враг находится у наших ворот", — заявил Порошенко перед тем, как зайти в зал суда.

Резюмировал свое выступление политик заявлением, что суд по нему организовали предатели, имея в виду действующую власть. Порошенко считает, что она подыгрывает российскому агрессору.

"Иду на суд, который организовали предатели. Суд над оппозицией. Они пересекли границу", — отметил бывший президент.

Напомним, что подобное заявление от Порошенко раздавалось и возле аэропорта "Киев", где приземлился борт с ним и его соратниками. В частности, экс-президент отметил, что нынешняя власть производит настоящее преследование оппозиции и его лично как лидера одной из партий.