"Крышу рвет у всех": украинцы реагируют на возвращение Петра Порошенко в Украину

Приезд политика на родину превратился в настоящий "прорыв" из-за правоохранителей и журналистов

Утром в понедельник, 17 января, в аэропорту "Киев" ("Жуляны") приземлился самолет с народным депутатом, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Кроме сотен поклонников, его также ждали многочисленные правоохранители. Украинцы уже успели разойтись в своих взглядах на последние события.

Именно поэтому "Телеграф" сделал небольшую подборку реакций пользователей соцсетей.

Многие люди и политики считают, что долгая проверка документов и повторная попытка вручить подозрение — это очередная попытка власти "надавить" на оппозицию и Порошенко, который называет себя ее лидером. При этом власть критикуют за поддержку подобного развития событий.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сравнила события в аэропорту с очередной серией "Слуги народа". При этом она не забыла напомнить президенту Владимиру Зеленскому, что в поддержку Порошенко, являющегося одним из основных политических конкурентов действующего главы государства, пришло немало обеспокоенных украинцев.

При этом общее впечатление от возвращения Порошенко отличается от многих людей. Кто-то считает такую встречу Порошенко настоящим триумфом, что сможет укрепить позиции нардепа от "ЕС".

Но и те, кто настроен против Порошенко, потому критикуют подобное появление и лишний шум вокруг его персоны. Досталось и журналистам "Прямого", довольно своеобразно подошедшим к трансляции возвращения политика в Украину.

Есть, конечно, и те, кто, хоть и реагируя на события достаточно эмоционально, все же сохраняет нейтралитет, позволяя себе лишь незначительное количество оценочных суждений.

Напомним, что приезд Петра Порошенко в аэропорту "Киев" ("Жуляны") в конце концов превратился в настоящий "прорыв" — политику пришлось пробираться через десятки правоохранителей и сотни журналистов. Впрочем, перед своими сторонниками, которых собралось значительное количество, нардеп все же выступил. Во время своей речи он очертил "красные линии", которые нынешние власти успели переступить, объявив ему о подозрении в государственной измене.

Также мы писали о том, почему у Порошенко при проверке документов отобрали паспорт. Между тем документы ему не возвращали в течение двадцати минут.