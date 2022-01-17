Укр

Прибытия Порошенко в аэропорту "Киев" ожидают сотни его сторонников и немало полиции (фотофакт)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
403
На месте много полиции Новость обновлена 17 января 2022, 08:26
На месте много полиции

Самолет политика должен приземлиться в Украине в 9 утра

На утро понедельника, 17 января, запланировано возвращение в Украину оппозиционного политика, пятого президента Петра Порошенко. Он прилетает в столицу после почти месячного пребывания за границей. Встречать его собираются многие поклонники, а также усиленные наряды полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", находящийся на месте событий в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Кроме представителей Нацполиции также в кадр попали и многие представители полиции диалога.

Судя по всему, правоохранители подозревают вероятность провокаций, поэтому и увеличили собственное присутствие.

Пока же самолет еще не прибыл, правоохранители греются в местных магазинчиках.

По состоянию на 7:40 в аэропорту находится ориентировочно несколько сотен сторонников Петра Порошенко.

Они "вооружены" национальной символикой, а также флагами партии "Европейская солидарность".

Вместе с представителями электората Порошенко находятся и некоторые политики, которые не вылетели в Варшаву вместе с коллегами.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, что Петру Порошенко накануне Нового года объявили подозрение в госизмене. Многие предполагают, что по возвращению в Украину политика попытаются арестовать. Ходят разговоры и о вероятном залоге — размером в миллиард гривен.

Теги:
#Политика #Киев #Жуляны #Петр Порошенко #Возвращение #Нардеп #Аэропорт "Киев" (Жуляны) #Европейская солидарность
Петр Порошенко прибудет в аэропорт "Киев-Жуляны"
Политика
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко прибудет в аэропорт "Киев-Жуляны"
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция
Дата публикации
Категория
В некоторых регионах фиксируется вспышка ковида
Львов и Харьков вырываются в лидеры: свежая COVID-статистика на 17 января
Дата публикации
Категория
На этой неделе в Украине будет снег и усилится ветер
Синоптик предупредила украинцев о погодных качелях: когда на этой неделе ждать оттепели и морозов
Дата публикации
Категория
Очевидца утверждают, что мужчину туда доставили на "скорой"
Привезли на "скорой" и оставили на улице: в Одессе возле пункта обогрева бездомных скончался мужчина
Дата публикации
Категория
Макароны в учебные заведения Кривого Рога купили по 72 гривны за килограмм
В детсады и школы Кривого Рога закупили "золотые" макароны