Прибытия Порошенко в аэропорту "Киев" ожидают сотни его сторонников и немало полиции (фотофакт)
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Самолет политика должен приземлиться в Украине в 9 утра
На утро понедельника, 17 января, запланировано возвращение в Украину оппозиционного политика, пятого президента Петра Порошенко. Он прилетает в столицу после почти месячного пребывания за границей. Встречать его собираются многие поклонники, а также усиленные наряды полиции.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", находящийся на месте событий в аэропорту "Киев" ("Жуляны").
Кроме представителей Нацполиции также в кадр попали и многие представители полиции диалога.
Судя по всему, правоохранители подозревают вероятность провокаций, поэтому и увеличили собственное присутствие.
Пока же самолет еще не прибыл, правоохранители греются в местных магазинчиках.
По состоянию на 7:40 в аэропорту находится ориентировочно несколько сотен сторонников Петра Порошенко.
Они "вооружены" национальной символикой, а также флагами партии "Европейская солидарность".
Вместе с представителями электората Порошенко находятся и некоторые политики, которые не вылетели в Варшаву вместе с коллегами.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Напомним, что Петру Порошенко накануне Нового года объявили подозрение в госизмене. Многие предполагают, что по возвращению в Украину политика попытаются арестовать. Ходят разговоры и о вероятном залоге — размером в миллиард гривен.
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