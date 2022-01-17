Прибытия Порошенко в аэропорту "Киев" ожидают сотни его сторонников и немало полиции (фотофакт)

Самолет политика должен приземлиться в Украине в 9 утра

На утро понедельника, 17 января, запланировано возвращение в Украину оппозиционного политика, пятого президента Петра Порошенко. Он прилетает в столицу после почти месячного пребывания за границей. Встречать его собираются многие поклонники, а также усиленные наряды полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", находящийся на месте событий в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Кроме представителей Нацполиции также в кадр попали и многие представители полиции диалога.

Судя по всему, правоохранители подозревают вероятность провокаций, поэтому и увеличили собственное присутствие.

Пока же самолет еще не прибыл, правоохранители греются в местных магазинчиках.

По состоянию на 7:40 в аэропорту находится ориентировочно несколько сотен сторонников Петра Порошенко.

Они "вооружены" национальной символикой, а также флагами партии "Европейская солидарность".

Вместе с представителями электората Порошенко находятся и некоторые политики, которые не вылетели в Варшаву вместе с коллегами.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, что Петру Порошенко накануне Нового года объявили подозрение в госизмене. Многие предполагают, что по возвращению в Украину политика попытаются арестовать. Ходят разговоры и о вероятном залоге — размером в миллиард гривен.