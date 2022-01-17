Прибуття Порошенка в аеропорту "Київ" очікують сотні його прихильників та чимало поліції (фотофакт)

Літак політика має приземлитися в Україні о 9 ранку

На ранок понеділка, 17 січня, заплановано повернення в Україну опозиційного політика, п’ятого президента Петра Порошенка. Він прилітає до столиці після майже місячного перебування за кордоном. Зустрічати його збираються чимало шанувальників, а також посилені наряди поліції.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа", який перебуває на місці подій в аеропорту "Київ" ("Жуляни").

Крім представників Нацполіції, також у кадр потрапило і багато представників поліції діалогу.

Зважаючи на все, правоохоронці підозрюють ймовірність провокацій, тому й збільшили власну присутність.

Поки літак ще не прибув, правоохоронці гріються в місцевих магазинчиках.

Станом на 7:40 в аеропорту перебуває орієнтовно кілька сотень прихильників Петра Порошенка.

Вони "озброєні" національною символікою, а також прапорами партії "Європейська солідарність".

Разом із представниками електорату Порошенка перебувають і деякі політики, які не вилетіли до Варшави разом із колегами.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф.

Нагадаємо, що Петру Порошенку напередодні Нового року оголосили підозру у держзраді. Багато хто припускає, що після повернення в Україну політика спробують заарештувати. Ходять розмови і про ймовірну заставу — розміром у мільярд гривень.