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Стало известно, почему у Порошенко по прилету в Украину забирали паспорт: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Петр Порошенко в 11:00 17 января должен быть на заседании Печерского суда Новость обновлена 17 января 2022, 10:45
Петр Порошенко в 11:00 17 января должен быть на заседании Печерского суда

Паспорт у экспрезидента забрали всего на 15 минут, но его возмущению не было предела.

Возвращение в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, сопровождалось визитом в аэропорт "Киев" (Жуляны) сотрудников Государственного бюро расследований. Как выяснилось, они планировали вручить Порошенко повестку в суд, где он должен явиться в 11 часов.

Об этом сообщила представитель ГБР Татьяна Сапьян на брифинге.

По ее словам, Порошенко по прибытию в Украину должен был получить повестку в суд, где в понедельник, 17 января, в 11:00 утра должно начаться заседание по избранию экс-президенту меры пресечения.

"Действительно сегодня сотрудники ДБР в помещении аэропорта "Жуляны" пытались вручить Петру Порошенко… процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с привлеченными материалами, дав Порошенко возможность добровольно явиться в суд", — заявила Сапьян.

Однако сотрудники ДБР не смогли осуществить задуманное, потому что, по словам пресс-секретаря ГБР, соратники Порошенко оказывали сопротивление.

Сапьян отметила, что Порошенко от повестки в суд отказался, а находившиеся рядом с ним люди "оказали физическое сопротивление" следователям.

Как сообщила журналистка Соня Кошкина, следователи ДБР наоборот повлияли на то, чтобы Петру Порошенко вернули его паспорт, но даже после этого столкнулись с силовым сопротивлением депутатов "Европейской солидарности". Это привело к тому, что один из сотрудников ГБР упал.

"Здесь вступают депутаты, окружив Порошенко в кольцо, выталкивают его в узкий коридор, ведущий в зал прилета. Следователь и его сопровождающие пытаются догнать. Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка "Прямого", все стопорятся. Эти несколько секунд решают результат дела — Порошенко с депутатами успевает дойти до выхода", — рассказала журналистка о событиях в аэропорту "Киев".

Добавим, что во время прохождения паспортного контроля Петру Порошенко действительно подходили следователи Государственного бюро расследований и на 15 минут якобы забрали у него паспорт. Экс-президент после выхода из аэропорта заявил, что его держали слишком долго, а ему еще нужно успеть на заседание суда.

Напомним, что борт с пятым президентом Украины Петром Порошенко вылетел из Польши и приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны) в понедельник, 17 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 января Печерский суд Киева выдал разрешение на арест имущества, а также активов Петра Порошенко. Также были слухи, что политика планируют арестовать сразу в аэропорту, когда тот прибудет в Украину, однако пограничники эту информацию опровергли.

Теги:
#Жуляны #Следователи #Петр Порошенко #Подозрение #Госизмена #ГБР
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