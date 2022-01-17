"Вызов всем нам": Порошенко сказал, в чем власть пересекла "красные линии"

Политик заявил, что вместе с ним власть обвинила и его сторонников

Подозрением в государственной измене, о котором правоохранительные органы объявили пятому президенту Украины Петру Порошенко, представители власти перешагнули через "красные линии". Об этом заявил сам политик во время выступления в аэропорте "Киев" ("Жуляны") по своему приезду в Украину.

Информацию передает "Телеграф".

По мнению Порошенко, нынешняя власть совершает настоящее преследование оппозиции и его лично, как лидера одной из партий. Политик уверен: такими действиями правительство хочет отбросить все государство в развитии на десять лет назад, во времена Януковича.

"Мы здесь не для того, чтобы защитить Порошенко, а чтобы объединиться и защитить Украину", — подчеркнул он.

Также Петр Порошенко отметил, что считает пересечением "красных линий" объявление о подозрении в госизмене.

"Это вызов не только мне, но и всем нам и всем пяти годам — от 2014-го до 2019-го", — сказал нардеп.

Подобное решение властей стало для него якобы последней каплей, ведь до этого, по его словам, против него были открыты десятки уголовных дел. Среди тем, которых касались эти разбирательства — Томос, Нормандский формат, контрнаступление на Донбассе и т.п.

Во время выступления Порошенко назвал людей, пытающихся задержать его на границе и забравших паспорт, "инопланетянами" — за то, что они его не узнали и требовали дополнительное подтверждение личности.

Напомним, что в Украину Петр Порошенко вернулся даже немного раньше, чем было анонсировано. В аэропорту его ожидали не только сотни сторонников, но и множество правоохранителей, в том числе полиция диалога.

Больше деталей и новостей насчет происходящего с политиком можно узнать из нашего текстового онлайна: "Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция"