"Виклик усім нам": Порошенко сказав, у чому влада перетнула "червоні лінії"

Політик заявив, що разом із ним влада звинуватила і його прихильників

Підозрою у державній зраді, про яку правоохоронні органи оголосили п’ятому президентові України Петру Порошенку, представники влади переступили через "червоні лінії". Про це заявив сам політик під час виступу в аеропорту "Київ" ("Жуляни") зі свого приїзду в Україну.

Інформацію передає "Телеграф".

На думку Порошенка, нинішня влада чинить справжнє переслідування опозиції та його особисто як лідера однієї з партій. Політик упевнений: такими діями уряд хоче відкинути всю державу у розвитку на десять років тому, за часів Януковича.

"Ми тут не для того, щоб захистити Порошенка, а щоб об’єднатися та захистити Україну", — наголосив він.

Також Петро Порошенко зазначив, що вважає перетином "червоних ліній" оголошення про підозру у держзраді.

"Це виклик не тільки мені, а й усім нам і всім п’яти рокам — від 2014-го до 2019-го", — сказав нардеп.

Подібне рішення влади стало для Порошенка начебто останньою краплею, адже до цього, за його словами, проти нього було відкрито десятки кримінальних справ. Серед тем, яких стосувалися ці розгляди, — Томос, Нормандський формат, контрнаступ на Донбасі тощо.

Під час виступу Порошенко назвав людей, які намагаються затримати його на кордоні та забрали паспорт, "інопланетянами" — за те, що вони його не впізнали та вимагали додаткове підтвердження особи.

Нагадаємо, що в Україну Петро Порошенко повернувся навіть трохи раніше, ніж було анонсовано. В аеропорту на нього чекали не лише сотні прихильників, а й безліч правоохоронців, у тому числі поліція діалогу.

Більше деталей та новин щодо того, що відбувається з політиком, можна дізнатися з нашого текстового онлайну: "Повернення Порошенка в Україну: всі подробиці, онлайн-трансляція"