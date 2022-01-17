"Дах рве у всіх": українці реагують на повернення Петра Порошенка до України

Приїзд політика на батьківщину перетворився на справжній "прорив" через правоохоронців та журналістів

Вранці у понеділок, 17 січня, в аеропорту "Київ" ("Жуляни") приземлився літак із народним депутатом, п’ятим президентом України Петром Порошенком. Крім сотень прихильників, його також чекали численні правоохоронці. Українці вже встигли розійтися у своїх поглядах на останні події.

Саме тому "Телеграф" вирішив зробити невелику підбірку реакцій користувачів соцмереж.

Чимало людей та політиків вважають, що задовга перевірка документів та повторне намагання вручити підозру — це чергова спроба влади "натиснути" на опозицію та Порошенка, який називає себе її лідером. При цьому владу критикують за потурання подібному розвитку подій.

Нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко навіть порівняла події в аеропорту із черговою серією "Слуги народу". При цьому вона не забула нагадати президенту Володимиру Зеленського, що на підтримку Порошенка, який є одним із основних політичних конкурентів діючого глави держави, прийшло чимало небайдужих українців.

При цьому загальне враження від повернення Порошенка різниться у багатьох людей. Хтось вважає таку зустріч Порошенка справжнім тріумфом, що зможе зміцнити позиції нардепа від "ЄС".

Але й ті, хто налаштований проти Порошенка, тому критикують подібну появу та зайвий галас довкола його персони. Дісталося і журналістам "Прямого", які доволі своєрідно підійшли до трансляції повернення політика до України.

Є, звісно, і ті, хто хоча й реагує на події доволі емоційно, все ж зберігає нейтралітет, дозволяючи собі лише незначну кількість оціночних суджень.

Нагадаємо, що приїзд Петра Порошенка в аеропорту "Київ" ("Жуляни") зрештою перетворився на справжній "прорив" — політику довелося пробиратися через десятки правоохоронців та сотні журналістів. Утім перед своїми прихильниками, яких зібралася значна кількість, нардеп усе ж виступив. Під час своєї промови він окреслив "червоні лінії", які нинішня влада встигла переступити, оголосивши йому про підозру у державній зраді.

Також ми писали про те, чому у Порошенка під час перевірки документів відібрали паспорт. Між іншим, документи йому не повертали протягом двадцяти хвилин.