Стало відомо, чому у Порошенка по прильоту в Україну забирали паспорт: подробиці

Паспорт у експрезидента забрали всього на 15 хвилин, але його обуренню не було меж.

Повернення в Україну п’ятого президента України Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді, супроводжувалося візитом в аеропорт "Київ" (Жуляни) співробітників Державного бюро розслідувань. Як з’ясувалося, вони планували вручити Порошенку повістку у суд, де він має з’явитися об 11 годині.

Про це повідомила представник ДБР Тетяна Сап’ян на брифінгу.

За її словами, Порошенко по прибуттю в Україну мав отримати повістку в суд, де у понеділок, 17 січня, об 11:00 ранку має розпочатися засідання щодо обрання експрезиденту запобіжного заходу.

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"Справді сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" намагалися вручити Петру Порошенку… процесуальні документи, а саме повістку про виклик на 11-ту годину 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання із залученими матеріалами, та надати Порошенку можливість добровільно з'явитися до суду", — заявила Сап’ян.

Однак, співробітники ДБР не змогли здійснити задумане, адже, за словами речниці ДБР, соратники Порошенка чинили супротив.

Сап’ян зазначила, що Порошенко від повістки до суду відмовився, а люди, що були поруч з ним, "чинили фізичний опір" слідчим.

Як повідомила журналістка Соня Кошкіна, слідчі ДБР навпаки вплинули на те, щоб Петру Порошенку повернули його паспорт, але навіть після цього зіштовхнулися із силовим спротивом з боку депутатів "Європейської солідарності". Це призвело до того, що один зі співробітників ДБР впав.

"Тут вступають депутати, оточивши Порошенка у кільце, випхають його у вузький коридор, що веде до зали прильоту. Слідчий та його супроводжуючі намагаються наздогнати. Камери – слідом. В результаті тисняви слідчий спотикається і падає посеред коридору. Разом із ним падає журналістка "Прямого", всі стопоряться. Ці кілька секунд вирішують результат справи – Порошенко з депутатами встигає дійти до виходу", — розповіла журналістка про події в аеропорту "Київ".

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Додамо, що під час проходження паспортного контролю до Петра Порошенка дійсно підходили слідчі Державного бюро розслідувань та на 15 хвилин нібито забрали у нього паспорт. Експрезидент після виходу з аеропорту заявив, що його тримали там надто довго, а йому ще треба встигнути на засідання суду.

Нагадаємо, що борт з п’ятим президентом України Петром Порошенком вилетів з Польщі та приземлився в аеропорту "Київ" (Жуляни) у понеділок, 17 січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 січня Печерський суд Києва видав дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка. Також були чутки, що політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України, однак прикордонники цю інформацію спростували.