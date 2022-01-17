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Порошенко приїхав до суду та розповів там про зрадників: відео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Порошенко звинуватив владу в організації суду над ним Новина оновлена 17 січня 2022, 11:34
Порошенко звинуватив владу в організації суду над ним

Колишній президент України рішуче налаштований проти чинної влади.

П’ятий президент України Петро Порошенко, який зранку 17 січня прилетів у аеропорт "Київ" (Жуляни), вже прибув до будівлі Печерського райсуду, де йому обиратимуть запобіжний захід за підозрою у держзраді.

Про це "Телеграф" повідомляє з посилання на онлайн-трансляцію.

На прибуття Порошенка до Печерського суду очікували кілька сотень людей, які прийшли до будівлі з численними прапорами "Європейської солідарності".

Перед тим, як зайти до суду, колишній президент виступив перед його соратниками, підкресливши, що він збирається дати відсіч "зеленій владі".

"Вони намагаються нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон в "Жулянах". Заздалегідь про це повідомив і дякую 15-20 тисяч українцям, які зібралися нас зустріти. І можете собі уявити, що вони побоялися пускати мене в Україну. Вони вилучили паспорт і сказали, що вони не пізнають Порошенка. Я хочу вас закликати, що ворог знаходиться біля наших воріт", — заявив Порошенко перед тим, як зайти до зали суду.

Резюмував свій виступ політик заявою, що суд по ньому організували зрадники, маючи на увазі чинну владу. Порошенко вважає, що вона підіграє російському агресору.

"Йду на суд, який організували зрадники. Суд над опозицією. Вони перетнули межу", — зазначив колишній президент.

Нагадаємо, що схожа заява від Порошенка лунала і біля аеропорту "Київ", де приземлився борт з ним та його соратниками. Зокрема, експрезидент зазначив, що нинішня влада чинить справжнє переслідування опозиції та його особисто як лідера однієї з партій.

Теги:
#Печерський суд #Відео #Петро Порошенко #Трансляція #Підозра #Держзрада
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