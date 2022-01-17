Основатель и главный редактор Politicus.pro Сергей Лямец рассказал, почему и Порошенко и Зеленский получают выгоду от противостояния.

Сторонники Порошенко себя показали в полную силу. Перекрытые дороги, разбитые автомобили, пробки по всему Киеву, люди с флагами. Полная иллюзия того, что сывочолого преследуют по политическим мотивам.

Зеленский явно собирается сыграть в ту же игру. В ближайшее власть "слуги" продемонстрируют свою сторону иллюзии. Будут показывать, как Зе стал приговором для Порошенко. Доказывать, что нынешний преследуют папередника по закону. Конечно же, ничего не получится, что лишь докажет…

Так создаются два полюса, между которыми и должно побежать внимание пересічних = в понимании Порошенко и Зе недалеких. Словно роман постаревшей рок-звезды и потерявшей блеск актриски, этот экшн выгоден обеим сторонам. И Порошенко, и Зе уже никому не нужны, но будут судорожно о себе напоминать.

На самом деле, все это театр. Точно так же выгодны друг другу были Порошенко и Медведчук, Порошенко и Путин, Медведчук и Зеленский. Противостояние между Зеленским и Порошенко — это обоюдовыгодный процесс. Рецепт старый как мир: не знаешь, что делать — придумай войну. Они оба не знали, что делать с падающими рейтингами. И придумали войну.

А реальность — совершенно другая. Помните, как партию "Європейська солідарність" поймали на ситуативной коалиции с ОПЗЖ в Полтавской облраде? Вот и сегодня. Анонимные телеграм-каналы уже намекнули, что у Порошенко с Зеленским даже есть коалиции в облрадах.

Понятное дело, в открытых источниках вы нигде не найдете такую информацию. Вместо официально объявленной коалиции приходится анализировать договоренности, голосования и не-голосования.

Но оказалось, что таки все правда. Порошенко и Зеленский работают вместе во многих областях Украины.

Как сказал один опытный политолог, "земля и бюджет не пахнут". Во многих партиях на местах достаточно карьерных политиков, которые переходят из одной политической силы в другую, если это выгодно.

Кроме того, есть гипотеза, что "стадион так стадион" и все эти преследования — это намеренная политика выстраивания двухполюсного политикума в Украине. По аналогии с демократами и республиканцами в США, консерваторы и лейбористы в Великобритании, и т.д. С той разницей, что в Украине получаются только воры слева и воры справа, без четкой идеологии. Власть и псевдооппозиция.

Ниже я приведу список, которым поделился со мной один из аналитических центров, который отслеживает коалиции в местных советах. Я не уверен, что все приведенные данные — правда. С другой стороны, центр серьезный, и выводы заслуживают внимания. Кроме того, их выводы совпадают с данными ГО "Чесно" за 2021 год.

Раз уж мы заговорили о противостоянии Порошенко и Зеленского, то из таблицы видно, что они сотрудничают. "Слуга народа" и "Європейська солідарність" состоят в союзах (назовем их коалиции) в шести облсоветах:

- Днепропетровском

- Житомирском

- Киевском

- Николаевском

- Одесском

- Полтавском.

Интересно, что теперь будет с этими коалициями? Пойдут в конфликт или сделают вид, что не заметят? Ваши ставки.

UPDATE. Мне написали, что в Кировоградской области ЕС также в коалиции со "слугами". Депутаты ЕС голосовали за руководство областного совета, за главу облсовета — представителя "Слуги народа". Взамен глава фракции ЕС получил должность главы бюджетной комиссии на постоянной основе.

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