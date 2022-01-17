Засновник та головний редактор Politicus.pro Сергій Лямець розповів, чому і Порошенко та Зеленський отримують вигоду від протистояння.

Прибічники Порошенка себе показали на повну силу. Перекриті дороги, розбиті автомобілі, затори по всьому Києву, люди з прапорами. Повна ілюзія того, що сивочолого переслідують з політичних мотивів.

Зеленський явно збирається зіграти у ту саму гру. Найближчою владою "слуги" продемонструють свій бік ілюзії. Показуватимуть, як Зе став вироком для Порошенка. Доводити, що нинішній переслідують попередника згідно із законом. Звичайно ж, нічого не вийде, що лише доведе…

Так створюються два полюси, між якими і має побігти увага пересічних = у розумінні Порошенка та Зе недалеких. Немов роман постарілої рок-зірки і актриски, що втратила блиск, цей екшн вигідний обом сторонам. І Порошенко, і Зе вже нікому не потрібні, але судомно нагадуватимуть про себе.

Насправді все це театр. Так само вигідні один одному були Порошенко та Медведчук, Порошенко та Путін, Медведчук та Зеленський. Протистояння між Зеленським та Порошенком — це взаємовигідний процес. Рецепт старий як світ: не знаєш, що робити, придумай війну. Вони обидва не знали, що робити з рейтингами, що падають. І вигадали війну.

А реальність – зовсім інша. Пам’ятаєте, як партію "Європейська солідарність" упіймали на ситуативній коаліції з ОПЗЖ у Полтавській облраді? Ось і сьогодні. Анонімні телеграм-канали вже натякнули, що Порошенко із Зеленським навіть мають коаліції в облрадах.

Зрозуміло, у відкритих джерелах ви ніде не знайдете такої інформації. Замість офіційно оголошеної коаліції доводиться аналізувати домовленості, голосування та не-голосування.

Але виявилося, що все правда. Порошенко та Зеленський працюють разом у багатьох областях України.

Як сказав один досвідчений політолог, "земля та бюджет не пахнуть". У багатьох партіях на місцях достатньо кар’єрних політиків, які переходять із однієї політичної сили до іншої, якщо це вигідно.

Крім того, є гіпотеза, що "стадіон так стадіон" і всі ці переслідування — це навмисна політика вибудовування двополюсного політикуму в Україні. За аналогією з демократами та республіканцями в США, консерватори та лейбористи у Великій Британії, і т.д. З тією різницею, що в Україні виходять лише злодії ліворуч та злодії праворуч, без чіткої ідеології. Влада та псевдоопозиція.

Нижче я наведу список, яким поділився зі мною один з аналітичних центрів, який відстежує коаліції у місцевих радах. Я не впевнений, що всі наведені дані правда. З іншого боку, центр серйозний, і висновки заслуговують на увагу. Крім того, їхні висновки збігаються з даними ГО "Чесно" за 2021 рік.

Раз ми заговорили про протистояння Порошенка та Зеленського, то з таблиці видно, що вони співпрацюють. "Слуга народу" та "Європейська солідарність" перебувають у спілках (назвемо їх коаліції) у шести облрадах:

- Дніпропетровській

- Житомирській

- Київській

- Миколаївській

- Одеській

- Полтавській.

Цікаво, що тепер буде із цими коаліціями? Підуть у конфлікт чи вдадуться, що не помітять? Ваші ставки.

UPDATE. Мені написали, що на Кіровоградщині ЄС також у коаліції зі "слугами". Депутати ЄС голосували за керівництво обласної ради, за голову облради – представника "Слуги народу". Натомість голова фракції ЄС отримав посаду голови бюджетної комісії на постійній основі.

Читайте також: Категорія Політика Повернення та суд над Порошенком: всі подробиці, онлайн-трансляція Політик упевнений, що його не заарештують після приїзду на батьківщину — нібито через відсутність причин