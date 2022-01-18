Суд без приговора: посадят ли Порошенко на Крещение?

В команде Петра Порошенко не верят в меру пресечения, жестче домашнего ареста, а сторона обвинения настроена решительно

В среду, 19 января, в Печерском райсуде Киева продолжится заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Политика обвиняют в госизмене и содействию террористической деятельности, но при этом в понедельник суду не хватило более 10 часов, чтобы принять решение.

Разумеется, эпопея с Порошенко — топ-тема начала 2022 года и многих украинцев интересует, чем всё закончится. "Телеграф" попытался сделать свои выводы касательно того, какой будет развязка и в канун завтрашнего заседания выделил главные тезисы этой истории.

1) Пятого президента Петра Порошенко подозревают по одному делу с нардепом и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Государственное бюро расследований вменяет Порошенко пособничество террористическим организациям – "ЛНР" и "ДНР" и организацию незаконной схемы покупки угля на временно неподконтрольных Украине территориях. По версии следствия, Порошенко действовал в сговоре с Медведчуком. Вручить подозрение по этому делу экс-главе государства пытались еще в декабре, однако тогда Порошенко выехал из Украины, по его же словам, в "дипломатическое турне". Хотя в интервью "УП" полностью раскрывать все места, в которых он был, Порошенко отказался.

Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком

2) В команде пятого президента все обвинения считают надуманными и говорят, что он как раз действовал в рамках своих полномочий. По словам нардепа Алексея Гончаренко, "своими решениями (Порошенко — Ред.) воспрепятствовал веерным отключениям электроэнергии в Украине", а главная цель этого дела – политическая месть Порошенко и попытка привязать его имя к Медведчуку.

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3) Представители команды Зеленского, в свою очередь, критиковали лидера "ЕС" за то, что он устраивает политическое шоу из судебного процесса. "Если человек превращает это в некое выступление с массовкой, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", — заявлял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

4) Судьей по делу Порошенко стал Алексей Соколов, которого сам же лидер "ЕС" и назначил на эту должность в 2017 году.

5) Защита Порошенко, как и сам политик, называли обвинения абсурдными, прокуроров сумасшедшими, а обвинение – макулатурой и туалетной бумагой. На заседании и Порошенко, и его адвокаты просили вернуть обвинение прокурорам, настаивая, что там было допущено ряд процессуальных ошибок. В частности, адвокат Порошенко Игорь Головань указывал, что не ясно, имел ли право заместитель генпрокурора Венедиктовой Алексей Симоненко подписывать сообщение о подозрении в госизмене. Как известно, Ирина Венедиктова на тот момент ушла в отпуск.

6) Сторона обвинения ходатайствовала либо о взятии под стражу, либо о миллиардном залоге для Порошенко, после чего судья почти на четыре часа удалился в совещательную комнату. Впрочем, так он оттуда и не вышел. Вместо него в душный зал суда, где толпилось более трех десятков человек, вышел секретарь суда, который объявил, что вынесение решение переносится на 19 января на 14:00, то есть, на Крещение.

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7) По итогам заседания, в партии Европейская солидарность заявили: "Судьи просто очень боятся повторения судьбы российских "коллег", которых внесли в список Магнитского (закон в США, который предусматривает санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение верховенства права в России, — Ред.). Судьям в Украине ведь есть что терять"

8) Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сказал "Телеграфу": "Единственным законнім решением было бы отказать в ходатайстве прокурорам, и притянуть к ответственности тех, кто подал это ходатайство. В любом случае мы до среды расслабляться не собираемся".

Но уже по этой отсрочке в команде Порошенко предполагают, что ничего жестче домашнего ареста в среду можно не ожидать.