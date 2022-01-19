В Киеве судят Порошенко: онлайн-трансляция, видео и реакция соцсетей
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В среду суд таки должен огласить меру пресечения Петру Порошенко. Или же отсутствие таковой.
В среду, 19 января, днем продолжится избрание меры пресечения подозреваемому в государственной измене лидеру партии "Евросолидарность", пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Первый день избрания меры пресечения политику закончился ничем. Точнее, закончился переносом оглашения решения судьей на 14:00 среды, о чем было объявлено поздно вечером в понедельник.
"Телеграф" следит за событиями вокруг избрания меры пресечения политику, и ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящего.
Готовятся к этому событию и сторонники Порошенко. В частности, в партии "Европейская солидарность" уже объявили сбор у здания Печерского суда в Киеве на 13:00.
А значит можно ожидать и большого количества сотрудников правоохранительных органов, а также затрудненного движения в центре столицы.
Ранее "Телеграф" детально писал о том, как Порошенко возвращался в Украину из-за границы, а также о первом дне избрания ему меры пресечения.
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