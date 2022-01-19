Перед судом у справі Порошенка у Києві розпочалися жорсткі зіткнення (відео)

Під судом зібралося вже понад сотня людей.

У Києві біля будівлі Печерського суду розпочалася підготовка до продовження судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому українському президенту Петру Порошенку. Засідання має розпочатися о 14:00. До суду вже стягуються силовики та прихильники ексглави держави.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій, між правоохоронцями та прибулими підтримати Порошенка виникли розбіжності внаслідок чого була штовханина та сутички.

Конфлікт між прихильниками Порошенка та силовиками

Поліція у захисних шоломах

Мітингувальники встановили намети

До Печерського суду прибули правоохоронці

Учасники мітингу на захист готуються

Судове засідання розпочалося 17 січня, після прибуття Порошенка в Україну з Польщі.

Автозаки напоготові

За дві години до початку засідання 19 січня силовики переважають біля будівлі суду. Попередньо, причиною розбіжностей між ними та мітингувальниками стало бажання встановити пічки та запалити вогонь у бочках.

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Повідомляється про застосування сльозогінного газу.

Читайте також: Категорія Політика У Києві судять Порошенка: онлайн-трансляція, відео та реакція соцмереж На Хрещення суд таки має оголосити запобіжний захід Петру Порошенку. Або ж про його відсутність.

Збір партія "Євросолідарність" призначала на 13.00. Точна кількість ймовірних учасників мітингу невідома. На місці вже понад сотня людей.

Петра Порошенка підозрюють у держзраді. Вимога прокуратури в міру запобіжного заходу — арешт на 2 місяці з можливістю виходу під заставу. Майно Порошенка вже було заарештовано кількома тижнями раніше.

Читайте також: Категорія Політика Суд без вироку: чи посадять Порошенка на Водохреща? У команді Петра Порошенка не вірять у запобіжний захід, жорсткіший за домашній арешт, а сторона звинувачення налаштована рішуче

Як писав "Телеграф", "вугільна справа", за якою проходить експрезидент, стосується закупівлі палива в ОРДЛО. У ньому також фігурує нардеп Віктор Медведчук.