Перед судом у справі Порошенка у Києві розпочалися жорсткі зіткнення (відео)
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Під судом зібралося вже понад сотня людей.
У Києві біля будівлі Печерського суду розпочалася підготовка до продовження судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому українському президенту Петру Порошенку. Засідання має розпочатися о 14:00. До суду вже стягуються силовики та прихильники ексглави держави.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій, між правоохоронцями та прибулими підтримати Порошенка виникли розбіжності внаслідок чого була штовханина та сутички.
Судове засідання розпочалося 17 січня, після прибуття Порошенка в Україну з Польщі.
За дві години до початку засідання 19 січня силовики переважають біля будівлі суду. Попередньо, причиною розбіжностей між ними та мітингувальниками стало бажання встановити пічки та запалити вогонь у бочках.
Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф".
Повідомляється про застосування сльозогінного газу.
Збір партія "Євросолідарність" призначала на 13.00. Точна кількість ймовірних учасників мітингу невідома. На місці вже понад сотня людей.
Петра Порошенка підозрюють у держзраді. Вимога прокуратури в міру запобіжного заходу — арешт на 2 місяці з можливістю виходу під заставу. Майно Порошенка вже було заарештовано кількома тижнями раніше.
Як писав "Телеграф", "вугільна справа", за якою проходить експрезидент, стосується закупівлі палива в ОРДЛО. У ньому також фігурує нардеп Віктор Медведчук.
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