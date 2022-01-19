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Перед судом у справі Порошенка у Києві розпочалися жорсткі зіткнення (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Ситуація біля будівлі суду Новина оновлена 19 січня 2022, 12:58
Ситуація біля будівлі суду

Під судом зібралося вже понад сотня людей.

У Києві біля будівлі Печерського суду розпочалася підготовка до продовження судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому українському президенту Петру Порошенку. Засідання має розпочатися о 14:00. До суду вже стягуються силовики та прихильники ексглави держави.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій, між правоохоронцями та прибулими підтримати Порошенка виникли розбіжності внаслідок чого була штовханина та сутички.

Конфлікт між прихильниками Порошенка та силовиками
Конфлікт між прихильниками Порошенка та силовиками
Поліція у захисних шоломах
Поліція у захисних шоломах
Мітингувальники встановили намети
Мітингувальники встановили намети
До Печерського суду прибули правоохоронці
До Печерського суду прибули правоохоронці
Учасники мітингу на захист готуються
Учасники мітингу на захист готуються

Судове засідання розпочалося 17 січня, після прибуття Порошенка в Україну з Польщі.

Автозаки напоготові
Автозаки напоготові

За дві години до початку засідання 19 січня силовики переважають біля будівлі суду. Попередньо, причиною розбіжностей між ними та мітингувальниками стало бажання встановити пічки та запалити вогонь у бочках.

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Повідомляється про застосування сльозогінного газу.

Збір партія "Євросолідарність" призначала на 13.00. Точна кількість ймовірних учасників мітингу невідома. На місці вже понад сотня людей.

Петра Порошенка підозрюють у держзраді. Вимога прокуратури в міру запобіжного заходу — арешт на 2 місяці з можливістю виходу під заставу. Майно Порошенка вже було заарештовано кількома тижнями раніше.

Як писав "Телеграф", "вугільна справа", за якою проходить експрезидент, стосується закупівлі палива в ОРДЛО. У ньому також фігурує нардеп Віктор Медведчук.

Теги:
#Київ #Печерський суд #Петро Порошенко
Ситуація біля будівлі суду
Київ
Перед судом у справі Порошенка у Києві розпочалися жорсткі зіткнення (відео)
Дата публікації
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Ситуація біля будівлі суду
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